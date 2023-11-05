يوم رياضي وتوعية ضد العنف للوافدات السودانيات بمركز شباب أرض اللواء

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أحمد جودة - القاهرة - نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة - الإدارة العامة لتمكين الشباب، يوم رياضي وتوعية ضد العنف ودعم نفسي للوافدات السودانيات الجدد بمركز شباب أرض اللواء التابع لإدارة شباب العجوزة، لـ95 من الوافدات.

جاء ذلك في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتمكين الشباب وصندوق الأمم المتحدة UNFPA.

وتهدف الجلسات إلى الدعم النفسي للأشقاء الأفارقة عن طريق عمل جلسات يتم فيها الاستماع إليهم وسرد ما مروا به من ظروف قاسية ودعمهم وتقويتهم ومحاولة فهم مشاعرهم وأفكارهم بصوره مستمرة ومنظمه.

الجدير بالذكر أن الجلسات بدأت من تاريخ 18 يوليو 2023 وسوف تستمر حتى 24 ديسمبر 2023 م ويتم تقديم الدعم لهم فى صورة جلسات بعدة انشطة مختلفة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،و توجيهات الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة _مدير المديرية، إشراف عادل فهمى وكيل المديرية لشئون الشباب، خالد توفيق مشرف عام المساحات الآمنة بوزارة الشباب والرياضة، د. شيماء سمير مدير إدارة تمكين الشباب، تنفيذ ومتابعه اميرة ابوالنجاح معاون وكيل الوزارة للشئون الشبابية - ومسئول الوافدين بمركز شباب أرض اللواء، نبيل سرج مدير مركز شباب أرض اللواء.

يوم رياضي للوافدات السودانيات بمركز شباب أرض اللواء

يوم رياضي للوافدات السودانيات بمركز شباب أرض اللواء

يوم رياضي للوافدات السودانيات بمركز شباب أرض اللواء

يوم رياضي للوافدات السودانيات بمركز شباب أرض اللواء

يوم رياضي للوافدات السودانيات بمركز شباب أرض اللواء

يوم رياضي للوافدات السودانيات بمركز شباب أرض اللواء

يوم رياضي للوافدات السودانيات بمركز شباب أرض اللواء

يوم رياضي للوافدات السودانيات بمركز شباب أرض اللواء