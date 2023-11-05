نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكانة الوطن في الدين.. ندوة لبرنامج الرواق الأزهري بمركز شباب بشتيل بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، الإدارة العامة لتنمية النشء أولى فعاليات برنامج الرواق الأزهري ندوة بعنوان "مكانة الوطن في الدين"، بمركز شباب بشتيل التابع لإدارة شباب أوسيم.

وذلك في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية النشء والأزهر الشريف.

وتضمنت الندوة محاور عدة منها:

_ حب الوطن من الإيمان.

_ المحافظة على الوطن وتعميره واجب.

_ حب النبي والصحابه للوطن.

_ وجوب الدفاع عن الوطن وأن من مات دون وطنه فهو شهيد.

_ حب الوطن واجب يقره الشرع ويفرضه الواقع.

ويهدف برنامج الرواق الأزهري إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتوجيه النشء نحو الطريق الصحيح والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء وأسرهم.

الجدير بالذكر أن برنامج الرواق الأزهري سينفذ كل سبت لمدة خمسة أشهر.

وينفذ البرنامج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتوجيهات الدكتورة جيهان حنفي وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة - مدير المديرية

إشراف إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب، هالة شعبان مدير الإدارة العامة لتنمية النشء.

وحاضر بالندوة الشيخ مجدي عبد الله من علماء الأزهر الشريف.

ندوة للرواق الأزهري

ندوة للرواق الأزهري

ندوة للرواق الأزهري

ندوة للرواق الأزهري

ندوة للرواق الأزهري

ندوة للرواق الأزهري

ندوة للرواق الأزهري

ندوة للرواق الأزهري

ندوة للرواق الأزهري