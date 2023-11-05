نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيم مسابقات بين فرق جوالة محافظة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة - الإدارة العامة لتنمية الشباب، معسكرًا خلويًا للجوالة، وذلك ضمن مشروعات الخطة المركزية للإدارة، بمركز شباب منيل شيحة.

بدأت فعاليات المعسكر بتحية العلم والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، ثم أُقيمت مسابقات في عدة مجالات لبث روح المنافسة بين الشباب، شملت المجال (الفني، الثقافي، الديني، الكشفي، والرياضي).

وفي ختام المعسكر، قامت فرق الجوالة والجوالات بالصيحات الكشفية والأغاني الوطنية، ثم أعلنت لجنة التحكيم نتائج المسابقة والتي جاءت كالتالي:

- المركز الأول: فريق جوالات مركز شباب كفر طهرمس.

- المركز الثاني: فريق جوالات منيل شيحة.

- المركز الثالث: فريق جوالة مركز شباب الحي السادس.

يهدف العمل الكشفي إلى إكساب الأفراد بعض المهارات الحياتية الهامة التي تخدم الفرد والمجتمع، منها الاعتماد على النفس، والتفكير المنظم، ومساعدة الآخرين، والإيثار، وحب الوطن، إضافة إلى أن هذه المسابقات تساعد على خلق بيئة صحية للتنافس بين الشباب.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتوجيهات الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وإشراف عادل فهمي، وكيل المديرية للشباب، إلهام فؤاد، مدير إدارة تنمية الشباب، والقائمين على المشروع، رباب فوزي، هبه السعيد، إيمان طاهر، ورحاب عادل.

تنظيم مسابقات بين فرق جوالة محافظة الجيزة

تنظيم مسابقات بين فرق جوالة محافظة الجيزة

تنظيم مسابقات بين فرق جوالة محافظة الجيزة

تنظيم مسابقات بين فرق جوالة محافظة الجيزة

تنظيم مسابقات بين فرق جوالة محافظة الجيزة

تنظيم مسابقات بين فرق جوالة محافظة الجيزة

تنظيم مسابقات بين فرق جوالة محافظة الجيزة

تنظيم مسابقات بين فرق جوالة محافظة الجيزة

تنظيم مسابقات بين فرق جوالة محافظة الجيزة

تنظيم مسابقات بين فرق جوالة محافظة الجيزة

تنظيم مسابقات بين فرق جوالة محافظة الجيزة