نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية لمشروع القطار الكهربائي السريع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت وزارة النقل اليوم الأحد مصنع الفلنكات الخرسانية الخاص بالشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات التابعة لوزارة النقل، وذلك لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع للشركة باستثمارات تبلغ نحو 500 مليون جنيه.

وتم إنشاء المصنع خصيصا لإنتاج هذه الفلنكات الخرسانية باستخدام أحدث النظم العالمية وبأيدي مصرية لتوطين هذه الصناعة بالدولة وباستخدام خامات مصرية بنسبة 100 % توفيرا لاستخدام العملة الأجنبية.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع نحو 550 ألف فلنكة سنويا، والمصنع تم إقامته على نحو مساحة 40 ألف متر مربع بمنطقة كورنيش النيل – المعصرة ويضم عدة مباني أخرى (المقر الإداري – المعمل المركزي – المخازن الرئيسية) بالإضافة إلى وجود مساحات تخزين وتشوين تبلغ مساحتها نحو 7 آلاف متر مربع.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023.

جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى مسئولي وزارة النقل.

وتقام فعاليات الدورة الخامسة خلال الفترة من 5 حتى 8 نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر".

ويحظى المعرض بمشاركة عالمية واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، حيث يشارك فيه هذا العام 350 شركة من نحو 50 دولة، ويحضر المؤتمر أيضا عدد كبير من وزراء النقل العرب والافارقة، وسفراء عدد من الدول المختلفة، ورؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل، حيث يصل عددهم إلى 33 رئيس شركة عالمية.

افتتاح مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية

افتتاح مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية

افتتاح مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية

افتتاح مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية

افتتاح مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية

افتتاح مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية

افتتاح مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية