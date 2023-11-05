نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليمات هامة لمديري التعليم بالجيزة قبل الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع اليوم الاحد، أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بمدراء عموم الجيزة بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية.

وذلك فى ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية والمستشار بدوى علام رئيس مجلس آباء وأمناء الجيزة وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وذلك لاستعراض السلبيات والإيجابيات خلال الفترة الماضية من بداية العام الدراسي وحتى الآن والعمل على تلافى أية مشكلات في المرحلة القادمة.

وكذلك التأكيد على الاستحقاق الدستوري وإعداد المقرات الانتخابية إعدادا جيدا يليق بالحدث الهام وهو الانتخابات الرئاسية، وتوفير وسائل المواصلات للمغتربين.

كما أكد سلومة على ضرورة تفعيل مجالس الآباء بالمدارس لما لها من دور فعال فى العملية التعليمية وعقد اجتماعات شهرية واستيعاب جميع المعوقات والعمل على سرعة حلها على الفور.

وأكد وكيل تعليم الجيزة، كذلك على ضرورة تفعيل دور التربية الاجتماعية والتربية النفسية من خلال الندوات التثقيفية التي تحث علي مكارم الأخلاق وتقبل الآخر وعدم التنمر بالتعاون مع أمن المدرسة لاستيعاب أية مشكلات قد تعوق العملية التعليمية وحلها سريعا ونبه علي حسن استقبال أولياء الأمور والسماع لمشكلاتهم والعمل على حلها.

وفى سياق متصل أكد وكيل الوزارة على ضرورة تطبيق لوحة الانضباط المدرسى بكل حزم والتنبيه على ذلك خلال طابور الصباح والإعلان عن عقوبة الغير ملتزمين بتعليمات وتوجيهات المؤسسة التربوية وكذلك الاهتمام بتسجيل الغياب اليومى وتفعيل شئون الطلبة بالمدارس.

وكذلك نشر القنوات التعليمية الخاصة بقناة مدرستنا 1،2،3 على صفحات الإدارات وتوعية الطلاب بأهميتها وكذلك تحميل المناهج الدراسية وتحميلها على اسطوانات cd وتوزيعها على الطلاب للاستفادة العلمية من خلالها.

وتفعيل مجموعات الدعم داخل المدارس والإعلان عنها ونشر الدعاية اللازمة لها لصالح الطلاب وأولياء أمورهم.

وعدم إجبار الطالب أو ولى الأمر على المجموعات المدرسية أو الدروس والعمل دائما على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور والتسهيل عليهم فى كافة المتطلبات.

وكذلك فتح باب التطوع للمعلمين الذين اجتازوا مسابقة الـ 30 ألف معلم وأسماؤهم موجودة بالفعل للعمل تطوع لحين وصول الاستمارات المؤمنة.

والعمل علي إزالة السلبيات من قبل المتابعات الميدانية والتواجد الدائم فى ساحات العمل.

وكيل تعليم الجيزة

وكيل تعليم الجيزة

وكيل تعليم الجيزة

وكيل تعليم الجيزة