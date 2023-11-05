مرصد الأزهر: الهجوم العنيف على غزة كشف الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني

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أحمد جودة - القاهرة - قال مرصد الأزهر إن الهجوم العنيف على قطاع غزة كشف الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني وقادته، الذين يشجبون بشدة على الفلسطينيين ويحرضون على ارتكاب مجازر ضد شعب فلسطين. واستفز هذا العدوان آخر تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الذي عارض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وطالب بشدة بقصفها بالقنابل النووية والتخلص النهائي من الفلسطينيين.

وأضاف: إلياهو أعلن رغبته في إعادة احتلال غزة وبناء المستوطنات فيها مرة أخرى بعد تفكيكها في عام 2005 بموجب خطة فك الارتباط.

وتشير معلومات مرصد الأزهر إلى أن هذا التصعيد والكراهية العمياء والعنصرية أسفرا عن سقوط ضحايا بأعداد كبيرة في غزة، حيث وصل عدد الشهداء إلى 9488 شهيدًا، بينهم 3900 طفل و2509 سيدة، وهذه الأرقام تقترب من أرقام النكبة الفلسطينية في عام 1948.