نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صورر أول قطار كهربائي سريع إقليمي.. اعرف التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت وزارة النقل اليوم الأحد أول قطار إقليمي من شبكة القطار الكهربائي السريع الذي تنفذه مصر وذلك في الساحة الخارجية لمؤتمر ومعرض النقل الذكي الذي تنظمه الوزارة للمرة الخامسة.

وتنفذ وزارة النقل في الوقت الحالي شبكة القطار الكهربائي السريع من 3 خطوط بهدف ربط شمال مصر بجنوبها وشرقها بغربها لربط المناطق التنموية واللوجستية وتسهيل الوصول إلى المناطق السياحية أيضا.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023.

جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى مسئولي وزارة النقل.

وتقام فعاليات الدورة الخامسة خلال الفترة من 5 حتى 8 نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر".

ويحظى المعرض بمشاركة عالمية واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، حيث يشارك فيه هذا العام 350 شركة من نحو 50 دولة، ويحضر المؤتمر أيضا عدد كبير من وزراء النقل العرب والافارقة، وسفراء عدد من الدول المختلفة، ورؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل، حيث يصل عددهم إلى 33 رئيس شركة عالمية.