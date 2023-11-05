نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجائب الدنيا في آثار مصر.. اعرفها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتل مصر مكانة مهمة كمهد للحضارة الإنسانية، حيث لعبت حضارتها دورًا بارزًا في بناء تاريخ البشرية وتشكيل معتقداتها.

ثروة مصر الملموسة

وتزخر مصر بثروة ضخمة من المواقع الأثرية والثقافية البارزة على مستوى العالم، وبالإضافة إلى دورها الاقتصادي المهم كمصدر رئيسي للدخل الوطني، توفر في مصر العديد من فرص العمل.

وتضم نحو ثلث المواقع الأثرية التي تشكل ثقافة وتاريخ شعوب العالم، تتنوع المواقع الأثرية في مصر بين المواقع المصرية القديمة واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية.

استمرت الحضارة المصرية القديمة لمدة ثلاثة آلاف عام، حيث خلفت ملوكها إرثًا هائلًا يُجسد مهارتهم ومعرفتهم في الهندسة المعمارية والفنون. لا تزال العديد من آثارهم قائمة حتى اليوم بحالة جيدة. تجذب الأهرامات والمعابد العديد من السياح من جميع أنحاء العالم بعد مرور آلاف السنين على بنائها. تشمل هذه الآثار:

هرم زوسر المدرج:

وهو أول ظهور لفكرة الأهرامات، حيث اقترح العبقري إيمحتب على الملك زوسر أن يبني مقبرته على هذا الشكل المدرج وهو ما تطور منه بعد ذلك الأهرامات بشكلها المعتاد.

الهرم الأحمر:

يعد من أقدم الأهرامات الموجودة في العالم بعد هرم زوسر، ويُسمى بذلك بسبب الطبقة الحمراء المغطاة به.

هرم سنفرو المائل:

يُعتبر أول الأهرامات التي بُنيت في قرية دهشور ويتميز بشكله المائل الفريد.

أهرامات الجيزة:

وتقع على هضبة صخرية بالقرب من الجيزة شمال مصر، وتُعد واحدة من عجائب الدنيا السبع القديمة.

أبو الهول:

تمثال ضخم يجسد جسد الأسد ووجه رجل، ويقع على هضبة الجيزة.

معبد حتشبسوت:

تم بناؤه عام 1458 قبل الميلاد كمكان مقدس للإله حتحور.

معبد الأقصر:

تم بناؤه عام 1392 قبل الميلاد وخصص للآلهة موت وخونسو وآمون.

معبد أبو سمبل:

يقع على الضفة الغربية لنهر النيل جنوب مدينة أسوان وتم بناؤه في عهد الفرعون رمسيس الثاني.

الكرنك:

يُعد من أضخم المجمعات القديمة في العالم ويتضمن العديد من المعابد والآثار الفرعونية.

مدينة أبيدوس الأثرية:

تعتبر مدينة تاريخية مقدسة تحتوي على العديد من المعابد والمقابر القديمة