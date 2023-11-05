عمرو موسى يدعو لإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تصريح إسرائيل النووي"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 نوفمبر 2023 07:34 مساءً - دعا عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الأسبق، الجامعة العربية لتسجيل تصريح الوزير الإسرائيلي بشأن استخدام السلاح النووي في غزة، وإبلاغه حرفيا ورسميا إلى أمين عام الأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن.

وقال في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": “يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذا التطور الخطير لدى الأجهزة المختصة بمنع الانتشار النووي ونزع السلاح، وفي مواجهة احتمالات تفجر نووي تقدم عليه حكومة إسرائيل المتطرفة".

وكان قد تحدث أحد الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، وهو عيمحاي إلياهو، عن إمكانية استخدام القنبلة النووية في القطاع، وهو ما يمثل امتدادا صريحا للنهج الإرهابي الذي تتبناه حكومة بنيامين نتنياهو، بينما في الوقت نفسه "نقطة تحول" مهمة في تاريخ الصراع الحالي، في ضوء التداعيات الكبيرة لمثل هذا التصريح غير المسؤول، سواء على مستوى الداخل الإسرائيلي، أو على المستوى الدولي، بالإضافة إلى انعكاساته على الوضع العسكري، في ضوء ما يشير إليه من عجز الجيش الإسرائيلي بإمكاناته الكبيرة عن تحقيق الأهداف العسكرية في القطاع.