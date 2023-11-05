القاهرة الإخبارية: إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 نوفمبر 2023 08:40 مساءً - أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، عن استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن "الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة وتطهيرا عرقيا منذ 30 يوما على الحرب في غزة"، مشيرا إلى أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 24 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 243 فلسطينيا".

وأكد أن المنظومة الصحة في القطاع أمام ساعات حرجة، ومستشفيات قطاع غزة عاجزة تماما عن تقديم أي خدمة صحية.