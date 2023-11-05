نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل أكبر قافلة تنموية لسكان المناطق المطورة بديل العشوائيات في المحروسة «1-2» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت وزارة التضامن الاجتماعي قافلة تنموية كبيرة لدعم سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات، وأطلقت مبادرة "بالوعي مصر تتغير للأفضل" في المحروسة "1-2" بالقاهرة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وبنك ناصر الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وشركاء آخرين من الجمعيات الأهلية تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

ونفذت القافلة التنموية الاجتماعية التي ضمَّت قافلة طبية لخدمة سكان المحروسة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، تضمَّنت عدة تخصصات طبية مثل الباطنة والأطفال والجلدية والعظام وخدمات الصحة الإنجابية، وتم نشر التوعية بالأمراض المزمنة وسبل العلاج، إلى جانب توفير الدواء مجانًا لأهالي المنطقة وفق توجيهات الرئيس.

* مجال التمكين الاقتصادي:-

تم تنفيذ جانب مهم في مجال التمكين الاقتصادي، حيث قدَّم مسؤولو التمكين الاقتصادي خدمات الوزارة ونوعية المهن والحرف التي يمكن تأهيل المواطنين عليها، بالإضافة إلى توعية برنامج "مستورة" من بنك ناصر الاجتماعي وتقديم فرص عمل من خلال ملتقيات توظيف مع شركات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة، وتقديم دعم للأسر الراغبة في الحصول على قروض لبدء مشاريعهم الخاصة وتقديم المساعدة في الأوراق اللازمة لذلك.

* أما قطاع الرعاية

تم تقديم معلومات حول خدمات التأهيل والإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتأهيل الأفراد ودمجهم في المجتمع ضمن قطاع الرعاية.

يبدو أن فريق متطوعي "بالوعى مصر تتغير للأفضل" من سكان منطقة المحروسة 1-2 قد قام بدور فعّال خلال القافلة التنموية، منذ عملية الحشد والتعريف بالخدمات المقدمة إلى المساعدة في تنظيم وتيسير الخدمات للأسر المستفيدة. قدموا توعية بالقضايا السلوكية المهمة لهذه المنطقة مثل التربية الأسرية الإيجابية وصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

تم توجيه توعية خاصة للسيدات حول خطورة الزيادة السكانية وأهمية استفادتهن من خدمات تنظيم الأسرة، وتم التعريف بأهمية التعليم مع فتح فصلين لمحو الأمية بالتعاون مع برنامج لمحو الأمية مع تكافل، وهم مكلفون بمتابعة تلبية الخدمات والاحتياجات لأهالي المنطقة.

أيضا، قدمت جمعية تواصل عرضًا مسرحيًا توعويًا حول خطورة زواج الأطفال.

وشارك فريق برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" في القافلة عن طريق استقبال المواطنين، الاستماع إلى شكواهم، وتوفير الفحص والاستعلام الفوري عن التظلمات من خلال قواعد البيانات المميكنة المتاحة مع الفريق، وقد تم توجيه المواطنين لاتخاذ الإجراءات المطلوبة وتدخل فوري في عدد من الحالات لتقديم المساعدة.

يتوقع أن يستمر فريق متطوعي "بالوعى مصر تتغير للأفضل" من سكان المنطقة في تقديم خدمات القافلة، ومتابعة الطلبات التي تم تقديمها، والمساهمة في فصول محو الأمية وفصول التوعية، بهدف ضمان استمرار فعاليات حملة "بالوعي مصر تتغير للأفضل" على مدار الوقت.

