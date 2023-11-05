نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي مفهوم التنوع البيولوجي العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل الكثير حول مفهوم التنوع البيولوجي، خاصة بعد اهتمام الحكومة المصرية بقضية التنوع البيولوجي، وجعلها ضية عامه في مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ.

وترصد “دوت الخليج” في السطور التالية مفهوم التنوع البيولوجي:

التنوع البيولوجي

ويشير التنوع البيولوجي إلى التنوع والتعدد في الحياة على الكوكب. يتضمن هذا المفهوم تنوع الكائنات الحية والأنواع والتنوع الجيني والتنوع البيئي في البيئة الطبيعية. التنوع البيولوجي يمثل مجموعة متنوعة من الكائنات الحية، بما في ذلك النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة مثل البكتيريا والفطريات.

هذا التنوع البيولوجي يمتد إلى مجموعة متنوعة من البيئات والنظم البيئية، بدءًا من الغابات والمستنقعات والبيئات البحرية إلى الصحارى والمناطق الجبلية. وهو أيضًا يمتد إلى المستوى الجيني حيث تختلف الجينات بين الأفراد داخل الأنواع.

التنوع البيولوجي هو أساس لاستدامة الكوكب وحياة البشر. يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على توازن البيئة ويؤثر على الزراعة والغذاء والصناعة والطب والبحث العلمي. تهديدات للتنوع البيولوجي تشمل فقدان الأنواع، وفقدان المواطن البيئية، وزيادة التلوث، والتغيرات في استخدام الأراضي، وتغير المناخ، والصيد غير المستدام، والتهديدات الغريبة.

لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه، يجب اتخاذ تدابير للحفاظ على المحميات الطبيعية، وتطبيق ممارسات زراعة مستدامة، وتقليل التلوث، وتعزيز التوعية والتعليم حول أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي.

مخاطر تدهور التنوع البيولوجي:

انقراض الأنواع:

يتسبب تدهور التنوع البيولوجي في انقراض العديد من الأنواع الحيوانية والنباتية. هذا يعني فقدان هذه الأنواع بشكل نهائي، مما يؤدي إلى فقدان الأصول الوراثية والوظائف البيئية التي تؤديها هذه الكائنات في النظام البيئي.

فقدان المواطن البيئية:

تقدم الأنواع الحية خدمات بيئية مهمة، مثل تلقيح النباتات وتنظيم أوضاع الكائنات الحية الأخرى. تدهور التنوع البيولوجي يمكن أن يؤدي إلى فقدان هذه الخدمات، مما يؤثر على توازن البيئة وجودة الهواء والمياه.

تأثيرات تغير المناخ:

التنوع البيولوجي يسهم في تقليل تأثيرات تغير المناخ من خلال امتصاص الكربون والمساهمة في دورة المواد الغذائية. تدهور التنوع البيولوجي يمكن أن يزيد من تركيز غازات الاحتباس الحراري ويزيد من تغير المناخ.

فقدان المواطن الاقتصادية:

التنوع البيولوجي يوفر مصادر طبيعية مهمة للاقتصاد، مثل الأخشاب والألياف والمواد الغذائية. تدهور التنوع البيولوجي يمكن أن يؤدي إلى فقدان هذه المصادر وتدهور الاقتصاد.

زيادة التلوث والاستنزاف:

تدهور التنوع البيولوجي يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات التلوث والاستنزاف غير المستدام للموارد الطبيعية. هذا يشمل استخدام غير مستدام للأراضي والمياه وزيادة إنتاج النفايات.

تهديدات للأمان الغذائي:

تتوقف الزراعة على التنوع البيولوجي لضمان تنوع المحاصيل والحيوانات المستخدمة في الغذاء. تدهور التنوع البيولوجي يمكن أن يزيد من التهديدات للأمان الغذائي ويجعل الزراعة أكثر عرضة للأمراض والآفات.

التهديدات للصحة البشرية:

تتعامل الإنسان مع الكائنات الحية بشكل مباشر وغالبًا يتم استخدام النباتات والحيوانات للأغراض الطبية. تدهور التنوع البيولوجي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الفرص لاكتشاف علاجات جديدة للأمراض.