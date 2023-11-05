نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة المنصورة تُعلن استعداد مستشفياتها لاستقبال المصابين من الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بيانًا اليوم يُعلن فيه استعداد المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجامعة لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف الدكتور شريف يوسف خاطر على أهمية رفع درجة الاستعداد لمواجهة المستجدات والاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية.

كما تم وضع خطة طبية شاملة بالتعاون مع الاستاذ الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، والاستاذ الدكتور الشعراوى كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة وتجهيز فرق طبية متخصصة. تم أيضًا تجهيز المستشفيات بكافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لمعالجة مختلف الحالات.

يأتي هذا في إطار دور المجتمع المسؤول لجامعة المنصورة وتفعيل التضامن مع الأشقاء من الشعب الفلسطيني في هذه الفترة الصعبة.