عاجل - أبرز تصريحات السيسي ورئيس الوزراء الكندي بشأن الحرب على غزة

أحمد جودة - القاهرة - خلال اتصال هاتفي.. تصريحات السيسي ورئيس الوزراء الكندي بشأن الحرب على قطاع غزة

أبرز تصريحات السيسي ورئيس الوزراء الكندي خلال اتصال هاتفي بشأن الحرب على قطاع غزة.. تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

أبرز تصريحات السيسي ورئيس الوزراء الكندي بشأن الأحداث في غزة

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، أبرز ما جاء من تصريحات خلال اتصال الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وجاءت كما يلي:

حرص رئيس الوزراء الكندي على تبادل الرؤى مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

أكد الرئيس السيسي ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة لأهالي غزة.

أوضح الرئيس السيسي الجهود المصرية لتقديم وتنسيق المعونات لأهالي القطاع.