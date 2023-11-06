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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| مفتي الجمهورية يهاجم وزير إسرائيلي بشأن استخدام النووي

أدان د. شوقي علام مفتي الجمهورية، بشدة تصريحات وزير تراث الاحتلال الإسرائلي، عميحاي إلياهو، الذي دعا فيها إلى استخدام قنبلة نووية ضد قطاع غزة ووصفه بأنه يتعطش للقتل.

عاجل| مفتي الجمهورية يهاجم وزير إسرائيلي بشأن استخدام النووي في قطاع غزة

عاجل| مفتي الجمهورية يهاجم وزير إسرائيلي بشأن استخدام النووي في قطاع غزة

وأعرب مفتي الجمهورية شوقي علام في بيانه، استنكاره لهذه التصريحات غير المسؤولة، مؤكدًا أنها تكشف عن تعطش الكيان الإسرائيلي للمزيد من سفك دماء الأبرياء بحضور العالم أجمع.

وأشار شوقي علام إلى أنه يستنكر التصعيد والهجمات الوحشية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي المحتل، وتصاعد الاعتداءات على الشعب الفلسطيني والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء، واصفًا هذه الأعمال بأنها جرائم حرب بكل المقاييس.

وأكد أن هذه الجرائم والاعتداءات الوحشية تضاف إلى سلسلة من الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في ظل تجاهل قوات الاحتلال للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، وسط صمت مطبق من المجتمع الدولي.

مفتي الجمهورية يوجه رسالة عاجلة للعالم

وناشد مفتي الجمهورية شوقي علام، عقلاء العالم والمجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته المعتبرة بالتدخل الفوري والحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

جيش الاحتلال يشن ضربات كبيرة على قطاع غزة

عاجل| مفتي الجمهورية يهاجم وزير إسرائيلي بشأن استخدام النووي في قطاع غزة

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يشن ضربات كبيرة، على قطاع غزة، ستتواصل في الأيام المقبلة، لافتًا إلى أنه قسم القطاع المحاصر إلى شطرين.

واعتبر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري أنه بعد 30 يومًا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، يعد تطويق الجزء الشمالي من القطاع وفصله عن جنوب القطاع خطوة مهمة في العملية التي تنفذها القوات الإسرائيلية.

وقال هجاري: "ما زلنا نسمح بمرور المدنيين من شمال غزة ومن مدينة غزة إلى الجنوب".

وأضاف: "في حين ما زال هناك ما بين 300 إلى 400 ألف شخص في شمال القطاع الصغير، الذي يضم 2.4 مليون نسمة، وحيث يعتبر الوضع الإنساني كارثيًا"