وزير الأوقاف يهنئ أحمد عمر هاشم بعودته لمجلس الحديث بمسجد الحسين

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ وزير الأوقاف الدكتور أحمد عمر هاشم بعودتة لمجلس الحديث بمسجد الإمام الحسين، وذلك في إطار التفرغ الدائم لتعزيز التعليم والثقافة الإسلامية، شهد مسجد الإمام الحسين مؤخرًا عودة مميزة للدكتور أحمد عمر هاشم إلى رئاسة مجلس الحديث.

وبحسب بيان، تعتبر هذه العودة مناسبة مهمة لأهل المسجد وعشاق العلم والتعليم، كما يُعتبر الدكتور أحمد عمر هاشم أحد أبرز العلماء والدعاة في المنطقة، وهو معروف بعرفه الواسع بعلوم الحديث والسنة.

وكان قد تم تكليف هاشم، برئاسة مجلس الحديث في المسجد بهدف إكمال دراسة وتدريس كتاب الموطأ للإمام مالك بطريقة متقنة ومفصلة.

وذكر البيان أن هذه الخطوة تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الثقافة الدينية والمعرفة الإسلامية في المنطقة، وتعكس التزام الدكتور أحمد عمر هاشم بنشر العلم والفهم الصحيح للدين. إن عودته لمهمة رئاسة مجلس الحديث هي فرصة للشباب والمهتمين بعلوم الحديث للاستفادة من خبرته الواسعة وتعلم المزيد حول السيرة النبوية.