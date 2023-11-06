نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد فتح طريق الإسكندرية الصحراوي والساحلي بعد غلقه بسبب الشبورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الإسكندرية، إغلاق طريقي "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي والساحلي الدولي في الفترة لمدة 4 ساعات صباح اليوم الاثنين، وذلك حتى وضوح الرؤية للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

وكانت المحافظة حدد وقت غلق الطريق من من 4 إلى 8 صباحا.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب اليوم على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.