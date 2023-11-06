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موعد فتح طريق الإسكندرية الصحراوي والساحلي بعد غلقه بسبب الشبورة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الإسكندرية، إغلاق طريقي "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي والساحلي الدولي في الفترة لمدة 4 ساعات صباح اليوم الاثنين، وذلك حتى وضوح الرؤية للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

وكانت المحافظة حدد وقت غلق الطريق من من 4 إلى 8 صباحا.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب اليوم على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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