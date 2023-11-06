حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 7-11-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 نوفمبر 2023 08:35 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 7-11-2023

مهنياً: ذهنك يعمل بطريقة صحيحة ما يجعل دروبك واضحة واعمالك مثمرة وقد تقبض مستحقات

مؤجلة وتضع النقاط على الحروف تحت تاثيرات القمر الذي يتنقل في برجك ما يجعلك تتلقى خبراً سارّاً أو مفاجأة تسعدك وفرصاً تنهال عليك لتحسين وضعك المالي.

عاطفياً: حلم جديد يرافق فترة السعادة مع الشريك، فحاول أن تستفيد من الفرص المتاحة للتقدم في العلاقة خطوات إضافية.

صحياً: من الأفضل أن تخصص بعض الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المفيدة للصحة.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 7-11-2023

مهنياً: تعيش يوما طويلا يحمل تراجع وعتب وتعب ووعود بدون افعال حاول ان تكون حسن النوايا حتى ولو كل الامور تأجلت أعطِ أفضل ما لديك لأنّ الظروف تختبر قدراتك وهي لا تريد إضعافك! لا تسمح للمعنويات بالتراجع حتّى لو شعرت بتعب أو بإعياء.

عاطفياً: محاولات الشريك لفرض رأيه عليك، لن تساعد في حل الأمور، بل تزيدها تعقيداً وتعميق الهوة بينكما، استدرك الوضع سريعاً.

صحياً: ألم خفيف ينتابك بين الحين والآخر، لا تخف إنه نتيجة توتر الأعصاب فقط.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 7-11-2023

مهنياً: مشرق تشع جاذبية في هذا اليوم الجيد الذي يجعلك مسيطر ومهيمن على من حولك يوم للقرارات او لتطوير الامور لصالحك تعمل على جبهات عديدة وتلاقي النتائج المدهشة، بحيث سيكون بانتظارك سفر أو عمل خارج البلاد مع مؤسسات كبرى.

عاطفياً: راجع حساباتك مع الشريك حتى تتمكن من خلق فرص جديدة للعلاقة بينكما، وخصوصاً في الأيام المقبلة.

صحياً: إتق شر الحر والغبار ، لئلا تصاب بالزكام.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 7-11-2023

مهنياً: يخيّم على جو هذا اليوم مناخ من القلق والتوتر والغضب لا للقرارات المتسرعة ولا تتفاعل مع الاحداث بسرعة ولا تجعل الأمور الصغيرة تحبط محاولاتك أو تحملك إلى اليأس لذلك حاول ان لا تدخل في صراع مع الآخرين ولا تضخم الامور خصص هذا اليوم لاستراحة بعيدا عن التشنج.

عاطفياً: قد تنتهي من الماضي مع الشريك وتطل على المستقبل بثقة بالنفس أكبر وطموح لبناء علاقة راسخة.

صحياً: واظب على المشي ساعة يومياً، أقله بعد العودة من العمل لتتخلص من التشنج.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 7-11-2023

مهنياً: صريح محاور لبق يوم مناسب للتعبير عن افكارك واحاسيسك بدقة تدافع عن نفسك بطريقة مؤثرة وتصل الى صيغة للتفاهم وتقديم افضل الحلول ما يجعلك محط إعجاب الزملاء وتقديرهم وإسناد المزيد من المهام الملحة إليك.

عاطفياً: قد تكون أمام خيار لا بدّ منه حول موضوع محدّد أدرسه جيداً قبل الإقدام عليه واستشر الشريك.

صحياً: لا تدع الآخرين يوترون أعصابك، في محاولة منهم لاستدراجك إلى ارتكاب أخطاء قد تكلفك غالياً.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 7-11-2023

مهنياً: يوم مريح اجواء ايجابية انت في فترة أفضل بعد تعب الأيام السابقة فتشعر أنك مركز اهتمام الاجواء جيدة خطواتك ثابتة تحلل تقدم أفكار جديدة وقرارات جريئة فأنت قادر على الاعتماد على علاقاتك .

عاطفياً: تتحكّم فيك أمور كثيرة فتتخلص منها ولن تدعها تعرقل حياتك العاطفية أو تسبب لك بعض المشاكل.

صحياً: إضطرابات في المعدة وصداع شبه يومي، سارع إلى استشارة الطبيب.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 7-11-2023

مهنياً: متضايق عصبي وغير مرتاح حساس وضايق خلقك حسنا تفعل إذا راجعت حساباتك وحاول أن تتأكد من قواعد ثابتةوحاول ان تلم الشمل أن وجود القمر في مربع مع برجك من الحمل يسبب لك بالتعب فلا تترك الأمور للصدفة تحرك لكن بحذر.

عاطفياً: عليك أن تصارح الشريك بكل الحقائق، لأنّ رد الفعل سيكون لمصلحتك مهما تعدّدت الآراء.

صحياً: لا تتكاسل ولا تتقاعس عن القيام بما يخفف من إرهاق أعصابك ويريحك.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 7-11-2023

مهنياً: يوم جيد نشيط يحمل سعادة مدعوما من الشمس من برجك التي تجعل الأمور إيجابية دعوة حركة ازدهار زيارات وقد تلتزم بافراح ان ما قد تقدم عليه في الأيام القليلة المقبلة تكون ثماره قد أينعت وتجني حصاداً كبيراً.

عاطفياً: مهما ساءت الأحوال يبقى الشريك إلى جانبك، وستثبت لك الأيام المقبلة حقيقة مشاعره تجاهك.

صحياً: من المستحسن توفير جهدك للقيام بالعمل المطلوب منك، وعدم التفريط فيه لأعمال سطحية.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 7-11-2023

مهنياً: احلام نتحقق مركز جديد امور جيدة عروض واقتراحات مهمة وحلول لمشاكل سابقة او معلقة فرص مساعدات دعم مع وجود القمر في برج الحمل الناري الصديق يجعلك تركز على الشؤون المهنية والمادية التي تصادف الكثير من الازدهار والمكاسب المالية والمعنوية.

عاطفياً: تتوإلى عليك الأخبار الجميلة، وهذا يساعدك على توطيد علاقتك بالشريك بما يتناسب مع طموحاتكما.

صحياً: تتمتع بصحة جيدة وبنفسية مرتاحة، ما ينعكس إيجاباً عليك وعلى المحيط.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 7-11-2023

مهنياً: يوم للشك العالمي والاحكام المسبقة بحيث يزداد قلقك ما يجعلك تفكر بالعزلة والبعد لذلك حاول ان تخفف من التشنّج والغيرة وحاول أن تجد الحلول بهدوء، قد تشكك في بعضهم أو تعيش خيبة تتعلق بعلاقة ناشئة.

عاطفياً: تتلقى معلومات خاصة جداً عن زوجك أو حبيبك، وقد تواجهه بأمر ما أو تصاب بخيبة أمل.

صحياً: كن متأنياً، قد تحبطك أحداث وتجبر على مراجعة الطبيب بسبب بعض التراجع الصحيّ.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 7-11-2023

مهنياً: مؤشرات إيجابية كبيرة في هذا اليوم الذي يحمل حركة سريعة ما يجعلك تباشر في تنفيذ المهام والاعمال في عدد من المجالات، وهذا يكون جيد لمصلحتك او لتحسّن أوضاعك المالية والمهنية كما تفتح لك التأثيرات الايجابية افاقا واسعة الأمور جيدة جدا.

عاطفياً: غيوم بسيطة تهدّد العلاقة بالشريك، لكنّ بعض الصبر يؤدّي حتماً إلى تصويب البوصلة مجدداً.

صحياً: حاول التوفيق بين فترات العمل والفترات الضرورية للراحة والقيام بالتمارين الرياضية.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 7-11-2023

مهنياً: تتلقى الدعم والمساعدة في هذا اليوم الجيد ما يجعلك تعمل على تعزيز أوضاعك المالية مع وجود القمر في بيت المال فقط خفف من المصاريف الزائدة كي لا تضطر إلى طلب قرض وانت لا تحب الاستدانة أو المساعدة من احد .

عاطفياً: اندفاع الشريك لإرضائك يورّطه في بعض المشكلات، لكنّ ذيول هذه المشكلات تكون عرضية.

صحياً: لا ترهق نظرك في كثرة المطالعة، وخصوصاً في المساء، بل خذ قسطاً من الراحة.