رئيس وزراء كندا: أشكر الرئيس السيسى لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 نوفمبر 2023 08:36 صباحاً - أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء الكندي وعبر حسابة على منصة إكس، عن تقديره لقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما شكر رئيس الوزراء الكندي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعمه في تأمين مغادرة الرعايا الأجانب من غزة، بما في ذلك الكنديين وعائلاتهم في الأيام المقبلة.

وشدد ترودو أيضًا على أن ثمن العدالة لا يمكن أن يكون استمرار معاناة المدنيين الفلسطينيين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنساء والأطفال الأبرياء.