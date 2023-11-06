وزير النقل يشهد توقيع عدد من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 نوفمبر 2023 02:27 مساءً - 1- توقيع عقد الخدمات الإستشارية لإعداد الدراسات المبدئية لمشروع ‏إمتداد الخط الأول (حلوان - المرج الجديدة) حتى شبين القناطربين الهيئة القومية للأنفاق ‏والمكتب الاستشارى الاسبانى ‏TYPSA

2- توقيع مذكرة التفاهم لتحديد شروط التوقيع لتمديد عقد إعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث عدد (23) قطار للخط الأول لمترو الأنفاق مع شركة كاف الأسبانية

3- توقيع مذكرة تفاهم لتحديد شروط توقيع عقد بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة كاف الأسبانية ‏ لتحديث وصيانة عدد 39 قطار تعمل على الخط الثانى للمترو

4- توقيع الإتفاقية الإطارية لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع سكة حديد العاشر من رمضان بين الهيئة القومية للأنفاق واتحاد شركات أفيك إنتل الصينية و شركة مجموعة هندسة الجسور الكبرى للسكك الحديدية الصينية

5- توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ المرحلة الخامسة من مشروع سكك حديد العاشر من رمضان بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك أنترناشيونال الصينية (أفيك إنتل)

6- توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ أعمال مشروع قطار كهربائي من الرحاب الى العاصمة الادارية الجديدة بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك أنترناشيونال القابضة الصينية (أفيك أنتل)

7- الاعلان عن بدء تنفيذ الأعمال للانظمة الالكتروميكانيكية للخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع

8- توقيع مذكرة تفاهم بين تحالف تطوير الدلتا (DDC) وبين شركة (CRIC) الصينية بشأن انشاء خط القطار الكهربائي السريع "بورسعيد/ ابو قير بطول 250 كم بنظام BOT

9- توقيع عقد تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الشرقى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (المساحة – الفسطاط) New CP402

10- توقيع عقد تصميم وتوريد وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لمحطات الخط الأول من شبكة القطار السريع (السخنة – العلمين/ مطروح ) مع تحالف شركات (أوراسكوم للإنشاءات – المقاولون العرب – السويدي إليكتريك)

شهد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل على هامش فعاليات اليوم الثاني “للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا TRANSMEA2023” توقيع عدد من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الجر الكهربائي "مترو الانفاق – القطار الكهربائي الخفيف – القطار الكهربائي السريع"

حيث شهد وزير النقل التوقيع على عقد بين الهيئة القومية للأنفاق والمكتب الاستشاري الاسباني TYPSA لتقديم الخدمات الإستشارية لإعداد الدراسات المبدئية لمشروع إمتداد الخط الأول لمترو القاهرة ‏الكبرى (المرج الجديدة - شبين القناطر) بطول حوالى 19 كم وعدد 14 محطة ‏لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة على طول هذا المسار حيث قام بالتوقيع من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور مهندس / طارق جويلى – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ، ومن جانب المكتب الاستشارى السيد : إنطنيو رودريجز كاستيلانوس – المدير الاقليمى لمنطقة الشرق الاوسط وغرب ووسط أسيا – TYPSA.

وأكد وزير النقل أن مد الخط الأول حتى شبين القناطر يهدف الى التوسع فى استخدام شبكة خطوط مترو الأنفاق بوصفها وسيلة نقل آمنة وعصرية وصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات ‏الملوثة للبيئة وتجدر الاشارة الى أنه سيتم إلغاء قطار سكة حديد 23 يوليو / شبين القناطر واستبداله بالمترو في مسار معزول لتجنب الحوادث كما سيتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى العامة والخاصة لخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بمناطق الامتداد.

وأوضح الوزير أن العقد يتضمن إعداد الخدمات الاستشارية للمشروع "دراسات ‏النقل ، والجدوى الإقتصادية ، والتقييم الأولي للأثر البيئي ‏والاجتماعي ، ودراسة تأثير امتداد الخط الأول على ‏خصائص التشغيل ، وإعداد مستندات المواصفات الفنية ‏الأولية...الخ " خلال 8 أشهر من دخول العقد حيز التنفيذ ، كما سيتم تمويله من خلال منحة لا ترد من الحكومة الإسبانية تحت مظلة ‏FIEM ‎‏ الأسبانية.‏

مضيفاً أن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر العمود الفقرى لشبكة خطوط مترو الأنفاق وهو أول خط مترو تم تنفيذه فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويعمل منذ قرابة 40 عام كما أنه الأعلى كثافة بين خطوط المترو فى العالم حيث ينقل حوالى 1.5 مليون راكباً يومياً .

كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة كاف الاسبانية لتحديد شروط التوقيع لتمديد عقد إعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث ‏عدد (23) قطار للخط الأول لمترو الأنفاق والموقع مع الشركة الأسبانية ليشمل صيانة هذه القطارات لمدة 10 سنوات شاملة قطع الغيار ، حيث قام بالتوقيع من الجانب المصـرى الدكتور مهندس/ طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب الشركة الأسبانية السيد / خافيير مارتينيز الرئيس التنفيذي للشركة.

وأكد وزير النقل أن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر العمود الفقري لشبكة مترو الأنفاق حيث يربط القاهرة الكبرى من الشمال إلى الجنوب ويعتبر أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط يعمل منذ ما يقرب من أربعين عام ، لذا تحرص وزارة النقل على القيام بأعمال التطوير الدائم والمستمر لهذا الخط لضمان إستمرارية الخدمة التى يقدمها والحفاظ على أصوله وتقليل تكلفة الصيانة والتشغيل وبما في ذلك أسطول الوحدات المتحركة العاملة بالخط.

موضحاً أن الشركة الاسبانية قامت بتوفير التمويل اللازم لأعمال إعادة التأهيل والتطوير والتحديث لهذه القطارات من خلال قرض ميسر من الحكومة الأسبانية ، وستقوم بتوفير تسهيلات لتمويل تمديد العقد ليشمل أعمال الصيانة.

وأضاف الوزير أنه قد تم بالفعل نقل أول قطار من هذه القطارات إلى مصنع الشركة بأسبانيا لدراسة حالته وإعادة تأهيله ‏، كما سيتم إعادة تأهيل باقى القطارات بورشة كوتسيكا بطرة فور الانتهاء من اجراء التعديلات على القطار الأول.

مضيفاً أن الهدف من خطة تطوير الخطوط العاملة هو تحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى والمحافظة على الوقت والجهد حيث سيتم خفض زمن التقاطر إلى 2.5 دقيقة لإستيعاب الزيادة المطردة لعدد الركاب وتقليل الزحام على الأرصفة خاصة وبعد تنفيذ خطة وزارة النقل لإستكمال المخطط الإستراتيجى للنقل في مصر والربط بين شبكة خطوط مترو الأنفاق بخطوطها الأربعة وشبكة خطى المونوريل وشبكة القطار الكهربائي الخفيف وشبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذهم وما يستجد من خطوط تضاف لهذه الشبكات لتغطية التوسعات العمرانية داخل المدن الجديدة.

وشهد السيد الفريق وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم مدتها ثلاثة أشهر لتحديد شروط توقيع عقد بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة كاف الأسبانية ‏ لتحديث وصيانة عدد 39 قطار تعمل على الخط الثانى لمترو الأنفاق لمدة 10 سنوات شاملة قطع الغيار ، وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـرى السيـد الدكتور مهندس/ طارق جويلى رئيس الهيئة ‏القومية للأنفاق ومن جانب الشركة الأسبانية السيد / روتزي مونتالفو ايبارجوين الرئيس التنفيذي للشركة.‏

وأكد وزير النقل أن وزارة النقل تولى مشروعاتها العاملة نفس الأهمية التى توليها لتنفيذ مشروعاتها الجديدة حتى تواكب الطفرة الحادثة فى مجال النقل السككى بالجر الكهربائى "النقل الأخضر" الصديق للبيئة ، حيث وضعت وزارة النقل خطة لتطوير الخطين الأول والثانى للمترو للحفاظ على الأصول وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الإفتراضي لها "أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم وكذلك الوحدات المتحركة" حيث أن الخط الثانى بجميع مكوناته يعمل منذ ما يقرب الربع قرن وقد تقادمت به بعض نظم التحكم والتشغيل وأصبح من الصعوبة توفير قطع الغيار اللازمة.

وأضاف الوزير أن وزارة النقل تقوم حالياً بتحديث أسطول القطارات للخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق حيث تم التعاقد على توريد 55 قطار مكيف جديد بالإضافة إلى إعادة تأهيل 23 قطار أخر للخط الأول للمترو ، كما تم توريد عدد 6 ‏قطارات وجرارين بالإضافة إلى تحديث وصيانة الـ 39 قطار الذى نحن بصددهم اليوم وتوريد 7 قطارات جديدة أخرى للخط الثاني ليصبح إجمالى القطارات العاملة على الخط 53 قطار وبذلك يصبح زمن التقاطر 105 ثانية بدلاً من 165 ثانية.

وأوضح وزير النقل الشركة الاسبانية ستقوم ببذل قصارى جهدها لتقديم كافة التسهيلات لتقديم عرض تمويلى للمشروع من خلال مؤسسات التمويل الاسبانية مثل " FIEM " ليتم دراسته من الهيئة القومية للأنفاق تمهيداً للتعاقد لتجنب أى تدهور فى حالة القطارات ‏ومنع أى أعطال محتملة.

وقد أضاف سيادته أن أعمال تحديث وصيانة قطارات الخط الثانى للمترو تأتى فى إطار إتجاه الدولة لتوفيركافة سبل الراحة والأمان لمستخدمى المترو وإستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد ركاب الخط والذى ينقل حالياً حوالى 1 مليون راكباً يومياً ، ومن المتوقع أن يزيد إعداد الركاب بالتزامن مع إفتتاح الجزئين الثانى والثالث للمرحلة الثالثة من الخط الثالث والذي سيعمل الخط الثالث بكامل طاقته والذى يتبادل الخدمة مع الخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة .

وشهد وزير النقل توقيع الإتفاقية الإطارية الخاصة بتصميم وتنفيذ المرحلة ‏الرابعة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان ‏‏(القطار الكهربائي الخفيف ‏LRT‏) ‏ بطول 16 كم وعدد (3 محطات) لخدمة الكتلة السكانية الكبيرة بمدينة العاشر من رمضان ‏، وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـرى الدكتور مهندس/ طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب إتحاد الشركات الصينية السيد / يو لى – رئيس شركة أفيك أنتل الصينية والسيد / ليو تين خوا – رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة هندسة الجسور الكبرى للسكك الحديدية الصينية .

وأكد وزير النقل أن استكمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى الخفيف يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية فى التوسع فى تنفيذ شبكة النقل السككى بالجر الكهربائى الأخضر صديق البيئة لخدمة التوسع العمرانى الذي تشهده الدولة ، حيث يعتبر القطار الكهربائي الخفيف‎" LRT ‎السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان" أحد أهم شرايين التنمية لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة "الشروق – العبور – المستقبل – هليوبوليس الجديدة – العاشر من رمضان – العبور الجديدة...." علاوة على ربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع " الخط الثالث للمترو في المحطة المركزية عدلي منصور - والخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع " السخنة / مطروح " في محطة العاصمة المركزية - مونوريل شرق النيل في محطة مدينة الفنون والثقافة" وقد تم إنشاء مناطق انتظار للسيارات بجانب كافة محطات المشروع لتشجيع ‏المواطنين لتقليل استخدام وسائل النقل السطحية ولزيادة العائد الإقتصادي للمشروع.

أوضح الوزيرأن إتحاد الشركات الصينية بموجب هذه الاتفاقية الإطارية سيتم التفاوض مع الإتحاد لتوقيع عقد (التصميم – التوريد – الإنشاء) للمرحلة الرابعة لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان بنفس أسعار المرحلة الثالثة من المشروع حيث سيقوم بالتصميم لجميع مكونات المشروع وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وتوريد عدد 8 قطارات ، ويتم تنفيذ الأعمال المدنية للمحطات والسكة بمعرفة مقاولى باطن محليين وتحت إشراف إتحاد الشركات الصينية وتقوم الهيئة بالتعاقد على تنفيذ المسار وأعمال كباري المسار مع مقاولين محليين ، كما ستقوم الشركة بدعم الهيئة فى الحصول على التمويل اللازم للمرحلة.

واشار وزير النقل إلى أن القطار الكهربائى الخفيف يتم تنفيذه على خمس مراحل بطول حوالى 111 كم وإجمالى 20 محطة كالتالي ، المرحلة الأولى بطول 65.63 كم وعــــــدد 11 محطة سطحية والمرحلة الثانية من بعد محطة مطار العاصمة حتي محطة مدينة الفنون والثقافة بطول 3.18 كم وعدد 1 محطة علوية (تم افتتاحهم للجمهور فى 3/7/2022) ، كما يجرى تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20.4 كم من محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية" تشمل ورشة لتخزين القطارات ، والمرحلة الرابعة من بعد محطة مدينة العبور الجديدة وحتى محطة مركز مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كم بعدد 3 محطات "2 علوية +1سطحية" والمرحلة الخامسة بطول 5.5 كم وصولاً الى المنطقة الصناعية بالعاصمة الادارية.

وشهد الفريق مهندس وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك انترناشيونال الصينية (أفيك إنتل) لتنفيذ المرحلة ‏الخامسة من مشروع سكك حديد العاشر من رمضان ‏‏(القطار الكهربائي الخفيف ‏LRT‏) ‏ بطول 5.5 كم وعدد (1 محطة) لخدمة المنطقة الصناعية المخطط تنفيذها بالعاصمة الادارية بعد محطة العاصمة المركزية "المحطة النهائية للمرحلة الثالثة للمشروع" ‏، وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـرى الدكتور مهندس/ طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب شركة أفيك إنتل الصينية السيد / يو لى – رئيس شركة أفيك الصينية .

وأكد وزير النقل أن استكمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى الخفيف يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية فى التوسع فى تنفيذ شبكة النقل السككى بالجر الكهربائى الأخضر صديق البيئة لخدمة التوسع العمرانى الذي تشهده الدولة ، حيث يعتبر القطار الكهربائي الخفيف‎" LRT ‎السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان" أحد أهم شريان التنمية لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة "الشروق – العبور – المستقبل – هليوبوليس الجديدة – بدر ...." علاوة على ربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع مفردات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي" الخط الثالث للمترو في المحطة المركزية عدلي منصور - والخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع " السخنة - مطروح " في محطة العاصمة المركزية - مونوريل شرق النيل الذي يخدم العاصمة الإدارية الجديدة في محطة مدينة الفنون والثقافة" حيث تم إنشاء مناطق انتظار للسيارات بجانب كافة محطات المشروع تسهيلا على ‏المواطنين لتقليل استخدام وسائل النقل السطحية ولزيادة العائد الإقتصادي للمشروع.

‏واشار وزير النقل إلى أن الشركة الصينية ستقوم بتقديم عرض فنى ومالى خلال 8 شهور من تاريخ توقيع المذكرة لتنفيذ الأعمال الهندسية وأعمال السكة والاعمال الكهروميكانيكية والأعمال المدنية للمحطات وتوريد القطارات بنفس مواصفات وأسعار عقد EPC (التصميم – التوريد – الانشاء) للمراحل التى تم تنفيذها والجاري تنفيذها حالياً وسيتم تنفيذ الاعمال المدنية للمسار بواسطة مقاوليين محليين يتم التعاقد معهم بعقود منفصلة بمعرفة الهيئة القومية للأنفاق ، كما ستقوم الشركة بدعم الهيئة فى الحصول على التمويل اللازم بذات شروط تمويل العقد سالف الذكر من مؤسسات التمويل الصينية .

وشهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ أعمال مشروع قطار كهربائي خفيف من الرحاب الى العاصمة الادارية الجديدة ‏- بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك أنترناشيونال القابضة الصينية(أفيك أنتل) حيث يمتد المشروع من مركز النقل بمحطة الرحاب التبادلية بالمرحلة الثانية للخط الرابع للمترو وصولاً الى العاصمة الإدارية بمنطقة R3 بجوار محطة المونوريل بطول حوالى 40 كم وعدد 8 محطات ومحطة تغذية رئيسية وعدد من محطات التغذية الفرعية والورشة وتوريد القطارات ‏، وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـرى الدكتور مهندس/ طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب الشركة الصينية السيد / يو لى – رئيس شركة أفيك الصينية .

وأكد وزير النقل أنه يتم دراسة تنفيذ هذا المشروع طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير شبكة من النقل الأخضر الصديق للبيئة تخدم التوسعات العمرانية للدولة والكتلة السكنية فى الرحاب ودار مصر القرنفل ومدينتى والشروق وبدر وهليوبوليس الجديدة .

‏وأوضح الوزير أن الشركة الصينية ستقوم بتقديم عرض فنى ومالى خلال 12 شهر لتنفيذ الأعمال الهندسية وأعمال السكة والاعمال المدنية للمحطات ومحطة تغذية رئيسية وعدد من محطات التغذية الفرعية والأعمال الكهروميكانيكية لكل مكونات المشروع بالإضافة إلى الورشة وتوريد القطارات بنفس مواصفات وأسعار عقد EPC (التصميم – التوريد – الانشاء) للمرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (عدلى منصور / بدر/العاشر من رمضان/العاصمة الإدارية) ‏والجارى تنفيذها حالياً وسيتم تنفيذ الاعمال المدنية للمسار بواسطة مقاوليين محليين يتم التعاقد معهم بعقود منفصلة بمعرفة الهيئة القومية للأنفاق ، كما ستقوم الشركة بدعم الهيئة فى الحصول على التمويل اللازم بذات شروط تمويل عقد تنفيذ المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (عدلى منصور / بدر/العاشر من رمضان/العاصمة الإدارية) من مؤسسات التمويل الصينية.

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل و د. رولاند بوش الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمية الاعلان عن بدء تنفيذ الأعمال للانظمة الالكتروميكانيكية للخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركات سيمنس العالمية واوراسكوم للانشاءات والمقاولون العرب الخاصة بعقد خطى ( السادس من أكتوبر/ أسوان ) و( الغردقة/ سفاجا/ قنا/ الأقصر ) لمشروع القطار الكهربائي السريع وذلك وحيث قام بالتوقيع كل من الدكتور اللواء طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق والسيد مايكل بيتر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي والمهندس أسامة بشاى الرئيس التنفيذى لشركة اوراسكوم للانشاءات والمهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وقيادات الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل.

وعلي هامش التوقيع قدم الفريق مهندس كامل الوزير الشكر والتقدير لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته للمؤتمر ودعمه الدائم لمجال توطين صناعة النقل في مصر ، مضيفا اننا ننفذ على الارض اعمال البنيه التحتيه للمشروعين من اعمال الجسور والمسار والمحطات والاعمال الصناعيه (كباري – انفاق) وتوريد البازلت والفلنكات ، كما قدم الشكر للدكتور رونالدبوش رئيس شركه سيمنز العالمية على تعاونه لاتمام هذا اتفاق والتعاون في ازاله كافه المعوقات للمشروعين واشكره مره ثانيه على دوره الكبير لتنفيذ هذا المشروع الضخم ،وكما اشكر اعضاء التحالف مع سيمنز وهما شركتي المقاولون العرب واوراسكوم على تعاونهم للنهضة بقطاع النقل في مصر بما يساهم في تحقيق نهضة شاملة به ، مضيفا ان كافة الاعمال يشرف عليها استشاري عالمي هو سيسترا ليصبح هذا المشروع هو اكبر مشروع تم تنفيذه بالشرق الاوسط بالتعاون بين وزارة النقل وشركه سيمنز العالمية

واكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في انشاء شبكة النقل الاخضر النظيف الصديق للبيئة وإنشاء شبكة من القطارات السريعة مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالى 2000 كم والتى ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية كما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القائمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

وأعرب د. رولاند بوش الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمية عن سعادته البالغة بالتعاون الإستراتيجى بين سيمنس ووزارة النقل المصرية متمثلا فى مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع مؤكداً على أن هذا الاتفاق دليل على الشراكة القوية بين الجانبين لتنفيذ مشروعات عملاقة تخدم الشعب المصري ومجسدةً لروح الصداقة والتعاون الوثيق بين مصر والمانيا.

كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين تحالف تطوير الدلتا (DDC) ممثلاً في مجموعة الديدي وبين شركة (CRIC) الصينية بشأن انشاء خط القطار الكهربائي السريع "بورسعيد / ابو قير بطول 250 كم بنظام BOT

حيث اكد الوزير عقب فعاليات التوقيع ان مذكره التفاهم التي تم توقيعها مع شركه الديدي جروب وشركائها من حضر المعرض خلال العام قبل الماضي فقد تم توقيع مذكره تفاهم مثلها ولكنها سقطت لاننا كدوله مع الدكتور عبد الفتاح الديدي غيرنا نظام التعاون وانشاء المشروع حيث كانت الدوله سابقا تقوم بمسئوليه تدبير القرض وهذه الجزئيه تغيرت تماما حيث تم التوجيه الى التعاون مع القطاع الخاص مثلما تم مع السويدي ودي بي شنكر في الميناء الجاف بالسادس من اكتوبر ومع MSC في الميناء الجاف بالعاشر من رمضان والمنطقه اللوجستيه الخاصه به حيث سيتحمل القطاع الخاص في هذا المشروع القرض حتى لا تتحمل وزاره النقل قروض كثيره صحيح اننا قادرين ان نقوم بسدادها فمثلا قرض مثل قرض ميناء اكتوبر الجاف يتم تسديده بسهوله جدا لانه يعمل بصوره متميزه ودخله بالدولار نفس الموضوع في التعاون مع MSC ونفس الموضوع ينطبق على هذا الخط حيث ان الدكتور عبد الفتاح الديدي مع مجموعه من البنوك سيقوموا بتوفير القرض كما سيقوموا بتوطين الصناعه في مصر في المصانع المصريه التي ستنتج الوحدات المتحركه والانظمه حيث سيصبح خط مصري خالص صحيح هناك شركاء اجانب يتعاونوا معنا في المصانع التي ستنتج هذه الوحدات المتحركه والانظمه او في الشركات الاستشاريه التي ستعمل معه او من خلال الشركه له وهذا توجيه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه لنا واقدم الشكر لفخامه الرئيس على رعايته لهذا المعرض والمؤتمر ليس لكي نخفف فقط عن كاهل الدوله وعن وزارتها والحكومه من اجراءات القروض والمسئوليه عن تسديد القروض لا ولكن بهدف مزيد من الفرص للقطاع الخاص لاي مشروعات من المشروعات التي تم الاعلان عنها امس نحن على اتم الاستعداد للتعاون مع اي شركة في هذه المشروعات الاستثمارية بحيث تقوم الشركة بتمويل المشروع وقدم الشكر للدكتور عبد الفتاح الديدي والشركات المصرية التي ستتعاون معه والصنعيين المصريين الذين سيعملوا معه .

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل توقيع عقد تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الشرقى من المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (المساحة – الفسطاط) مع شركة أوراسكوم للإنشاءات حيث قام بتوقيع العقد من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور مهنـــــــدس/ طارق جويلي – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق و المهندس / أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة اوراسكوم للإنشاءات .

صرح وزير النقل أن تنفيذ الخط الرابع يأتي ضمن خطة وزارة النقل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ شبكة خطوط مترو الانفاق والذي يعتبر أحد أهم وسائل النقل الجماعي الذكى الأخضر صديق البيئة الذي ينفذ طبقاً لأحدث المواصفات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان ، حيث يبلغ طوله 42 كم وعدد 39 محطة ويتم تنفيذه على مرحلتين تمتد المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم وتشتمل على عدد 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) وتمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة منطقة النقل المجمع بطول 23 كم وعدد 22 محطة (21 محطة نفقية + 1 محطة سطحية) ومخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 1.5 مليون راكب يوميا ، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كلاً من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر .

وأضاف الوزير أنه يجري حالياً تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى فى المسافة من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة المساحة بطول 13.7 كم وعدد 12 محطة بواسطة تحالف شركات مصرية " المقاولون العرب - كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات ". بالإضافة إلى أنه يجرى إعداد التصميمات التفصيلية لجميع الأنظمة الكهروميكانيكة والسكة والورشة بواسطة الإتحاد المصري/الياباني " متسوبيشى كوربوريشن اليابانية /أوراسكوم" وكذلك التصميمات الخاصة بتصنيع وتوريد عدد (23) قطار للمرحلة بواسطة شركة " متسوبيشى كوربوريشن " اليابانية والتى تتميز بمطابقتها لأحدث المواصفات العالمية حيث سيتم ولأول مرة في مشروعات مترو الأنفاق تركيب أبواب على الأرصفة Screen Doors لتحقيق أعلى مستويات الأمان وقد بلغت نسبة التنفيذ لهذا الجزء .

وأوضح وزير النقل أن المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو الجارى تنفيذها تتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح وإنه مع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيتحقق الربط مع القاهرة الجديدة وتبادل الخدمة مع الخط السادس للمترو الجارى دراسته في محطة مجرى العيون.

كما شهد وزير النقل توقيع عقد تصميم وتوريد وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لمحطات الخط الأول من شبكة القطار السريع (السخنة – العلمين) مع تحالف شركات (أوراسكوم للإنشاءات – المقاولون العرب – السويدي إليكتريك) حيث قام بتوقيع المذكرة من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور مهنـــــــدس/ طارق جويلي – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب شركة أورسكوم للإنشاءات المهندس / أسامة بشاي الرئيس التنفيذي أوراسكوم للإنشاءات ، ، والمهندس / أحمد العصار رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب والمهندس أحمد السويدي / رئيس مجلس ادارة شركة السويدى اليكتريك .

صرح وزير النقل أن هذا التوقيع يجسد بداية إنطلاقة الشركات الوطنية المصرية لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية لمشروعات الجر الكهربائي لاول مرة في مصر حيث كان الاعتماد سابقا على الشركات العالمية المتخصصة في تنفيذ مثل هذه الاعمال لافتا الى الشركات المصرية من خلال تحالفاتها السابقة والحالية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تصميم وتوريد وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية في مثل هذه المشروعات قد اكتسبت من الخبرة ما يؤهلها لتنفيذها وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتوطين صناعة النقل في مصر وتعظيم دور الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأشار الوزير إلى أن تنفيذ هذا الخط يأتى ضمن الخطة التى وضعتها الوزارة لتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم وعدد 60 محطة لتغطية الجمهورية بوسيلة سريعة أمنة خضراء صديقة للبيئة تتكون من ثلاث خطوط ، الاول (السخنة – مطروح) بطول 675 كم و عدد 21 محطة , والثاني (الفيوم - أبو سمبل ) بطول1100كم وعدد 36 محطة والثالث ( قنا – سفاجا) بطول225 كم وعدد 3 محطات ، ويتم تنفيذ الأعمال المدنية للشبكة من خلال مجموعة من الشركات الوطنية ، ويقوم تحالف بقيادة الشركة الألمانية العالمية "سيمنس" بتنفيذ كافة أعمال الأنظمة وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكافة أنواعها (القطارات السريعة ، القطارات الإقليمية ، الجرارات الكهربائية) وكذلك توريد وتركيب أعمال السكة وتصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها.

مضيفاً أن مشروع الخط الأول من الشبكة (السخنة – مطروح) يربط بين مدينة السخنة على ساحل البحر الأحمر بمدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط مرورا بالعاصمة الادارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر والإسكندرية ومدينة برج العرب وذلك لخدمة ميناء السخنة اللوجيستى بميناء الأسكندرية لتنشيط حركة التجارة الدولية .

مضيفا ان شبكة القطار الكهربائي السريع، والتي تنفذها مصر بالتعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية، ستساهم في اختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت وخلق الآلاف من فرص العمل للشباب، وكذلك ربط المناطق الصناعية ( مناطق الإنتاج ) بالموانئ البحرية ( مراكز التصدير) وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ... ) بمناطق الإستهلاك وموانئ التصدير بالإضافة إلى الربط بين المناطق السياحية بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة كما ان شبكة القطار الكهربائي السريع ستساهم في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والمساهمة في الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وخدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة بالاضافة إلى الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر ( أبو طرطور – قنا – أسوان ) بموانئ التصدير كما تساهم شبكة القطار الكهربائي السريع في الحد من التلوث البيئى .