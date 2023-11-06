نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الصحفيين المصريين تبدأ الإعداد لقافلة "إغاثة غزة".. وتستقبل التبرعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت نقابة الصحفيين المصريين، برئاسة خالد البلشي، في استقبال التبرعات العينية والمادية من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بالتنسيق مع النقابات المهنية الأخرى، والجهات المعنية.

وكانت قد وجّهت النقابة دعوتها للزملاء الصحفيين، الراغبين في تقديم مساعدات عينية عبارة عن أدوات صحفية للزملاء العاملين في غزة، ومستلزمات طبية وأدوية، ومواد غذائية محفوظة، بإحضارها لمقر النقابة، علمًا بأن اللجنة بدأت في استقبال التبرعات العينية يوم الخميس الماضي، كما نسّقت مع نقابة الأطباء لمراجعة المستلزمات الطبية والأدوية.

وعملت النقابة على التنسيق مع الجهات المعنية، لإيصال هذه المعونات للأشقاء في غزة المحاصرة،

وكانت النقابة قد أصدرت بيانًا بشأن فتح باب الانضمام للجنة إغاثة الشعب الفلسطيني برئاسة النقيب، وعضوية السكرتير العام وأعضاء المجلس، ولجنة إدارية معاونة.

غدًا.. “لجنة توثيق جرائم الاحتلال” بنقابة الصحفيين تعقد اجتماعها الثاني

وتنظّم نقابة الصحفيين المصريين، ولجنة توثيق جرائم الاحتلال الصهيونى بالنقابة مؤتمرًا صحفيًا الساعة الواحدة ظهر غدٍ الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر، حول جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى فى ذكرى مرور شهر على "طوفان الأقصى".

يتضمّن المؤتمر عرضًا لنتائج توثيق اللجنة وجرائم الحرب، التي نفذّها الاحتلال ضد الشعب الفلسطينس خلال شهر من العدوان، خاصة ضد الأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية والمستشفيات، وكذلك استهداف دور العبادة، وأماكن التراث الإنساني.

ويتضمّن المؤتمر شهادات لزملاء فلسطينيين حول الأوضاع فى قطاع غزة، كما يتضمن عرضًا لفيديوهات توثق جرائم الاحتلال.

يقام المؤتمر في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع في نقابة الصحفيين، ويتخلله إعلان تفاصيل قافلة الإغاثة الإنسانية، التي تنظمها نقابة الصحفيين، بالتعاون مع مختلف الجهات.

وكانت لجنة توثيق جرائم الاحتلال قد عقدت مؤتمرها الأول يوم 16 أكتوبر 2023م، الذي خصص لفضح جرائم الإعلام الغربي، وانحيازه الصارخ ضد الشعب الفلسطيني.

مذكّرة تطالب بخصم 50 جنيهٍ من البدل للتبرع للأشقاء في غزة

وكان قد تقدّم عدد من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، اليوم، بمذكرة للنقيب والمجلس، ممهورة بتوقيع نحو 200 من الزملاء، تطالب بفتح باب التبرع للأشقاء في غزة، من خلال خصم 50 جنيهًا من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالزملاء، بالآلية التي يحددها مجلس النقابة.