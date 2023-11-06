نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يكشف تفاصيل مد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير النقل، الفريق كامل الوزير، عن خطة لمد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى منطقة شبين القناطر، بهدف توسيع استخدام هذا الوسيلة الآمنة والبيئية.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض النقل الذكي TransMEA 2023 اليوم الاثنين في مركز مصر للمعارض الدولية.

وقال وزير النقل إنه سيتم إلغاء خدمة القطار على سكة حديد 23 يوليو/شبين القناطر، وسيتم استبدالها بمترو معزول لضمان تجنب الحوادث.

ومن المتوقع أن يتم التكامل مع وسائل النقل العامة والخاصة الأخرى، بهدف تخفيف ازدحامات حركة المرور في المناطق الممتدة.

وأوضح الفريق كامل الوزير أن العقد يتضمن إعداد الخدمات الاستشارية للمشروع، وهذا يتضمن إجراء دراسات نقل وتقييم جدوى اقتصادية، بالإضافة إلى التقييم الأولي للأثر البيئي والاجتماعي.

كما سيتم أيضًا إجراء دراسة لتحليل تأثير امتداد الخط الأول على خصائص التشغيل. هذا يعكس التفهم الشامل لأهمية التكامل مع وسائل النقل الأخرى والأثر البيئي والاقتصادي لهذا المشروع.