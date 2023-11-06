السيسى: استعرضت مع ”سيلفا كير” التطورات الخاصة بقضية سد النهضة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 نوفمبر 2023 03:35 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تناول خلال المباحثات مع رئيس جنوب السودان "سيلفا كير"، تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري وجهودنا المشتركة لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل، مؤكدًا رؤية مصر المستندة إلى أن نهر النيل يجب أن يكون مصدراً للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل، كما استعرضا التطورات الخاصة بقضية سد النهضة ومسار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى بالمؤتمر الصحفى المشترك مع سيلفا كير بقصر الاتحادية.