وزير الخارجية الإيطالى: عدد الضحايا المدنيين فى قطاع غزة كبير للغاية

وأضاف تاجانى - بحسب وكالة "أنسا" الإيطالية " طلبنا من إسرائيل بقوة أن تضرب فقط القواعد والأماكن التى يتم إطلاق الصواريخ منها ومنح السكان المدنيين فرصة للبقاء خارج الحرب... لسوء الحظ، لا يحدث هذا دائمًا، وهناك عدد كبير للغاية من الضحايا المدنيين".

وأوضح تاجانى " نؤيد فترات توقف مؤقتة للسماح للمدنيين بالتحرك عبر الممرات الإنسانية"، مؤكدا أن السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة أبو مازن هى المحور "المناسب" لإقامة ديمقراطية فى فلسطين بمجرد توقف الأعمال العدائية، مضيفا أن "السلطة الوطنية الفلسطينية هى السلطة الوحيدة التى نعترف بها".