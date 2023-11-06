ماليزيا توجه الشكر لمصر لجهودها الحثيثة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 نوفمبر 2023 03:36 مساءً - وجه النائب الأول لرئيس الوزراء الماليزى أحمد زاهد حميدى، ووزير الخارجية الماليزى زمبرى عبد القدير، الشكر للحكومة المصرية على جهودها الحثيثة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لغزة بشكل عام، وعلى سرعة الاستجابة للطلب الماليزى بإرسال المساعدات، وخاصة فى ظل تلقى الحكومة المصرية لعدد كبير من الطلبات المماثلة.

جاء ذلك خلال مراسم شحن الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية الماليزية لغزة، والتى جرت بمطار كوالالمبور الدولى، بمشاركة السفير رجائى نصر سفير جمهورية مصر العربية فى كوالالمبور والوكيل الدائم لوزارة الخارجية، فضلا عن كبار مسئولى وزارة الخارجية الماليزية، والسفير الفلسطينى فى كوالالمبور وعدد من سفراء الدول الإسلامية فى مراسم الاحتفال، بالإضافة إلى 50 منظمة من منظمات المجتمع المدنى، والتى ساهمت فى جمع تلك المساعدات.

وأشاد وزير الخارجية الماليزي- وفقا لبيان وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)- بالعلاقات المتميزة التى تجمع قيادتى البلدين، والتى أعطت زخمًا ودفعة كبيرة للتعاون المشترك، وهو الأمر الذى يجب توظيفه لصالح الشعبين ومن أجل مساعدة الشعب الفلسطينى الشقيق.