نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المهندسين يخاطب شركات الاتصالات المصرية لفتح التجوال على الحدود مع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



خاطب المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، شركات الاتصالات في مصر بشأن العمل على تقوية بث شبكات الاتصالات المصرية سواء المحمول أوخدمات الإنترنت بالقرب من معبر رفح على الحدود مع فلسطين، وكذا فتح خدمات التجوال، على وجه السرعة، دعمًا لأهلنا المحاصرين في غزة، ليتمكنوا من استعادة شبكات الاتصال.

وقال النبراوي:" إننا إذ نتابع بعميق الحزن والأسف الجرائم النكراء التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وإعلان شركات الاتصالات الفلسطينية عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع القطاع، إذ تقوم سلطات الكيان الصهيوني بقطع الخدمة بشكل متعمد لتنفذ مذابحها تحت جنح الظلام والتعتيم بعيدًا عن رصد وسائل الإعلام، إضافة إلى أن ذلك يعوق أهالي غزة عن التواصل مع الإسعاف أو قوات الدفاع المدني لطلب النجدة حال القصف هناك.

وأضاف نقيب مهندسي مصر "'من هذا المنطلق، وفي إطار الجهود التي تبذلها مصر حكومة وشعبًا لمساندة الشعب الفلسطيني، والموقف الثابت والمبدئي لنقابة المهندسين المصريين في دعم القضية الفلسطينية، نأمل من سيادتكم العمل على تقوية بث شبكات الاتصالات سواء المحمول أو خدمات الانترنت بالقرب من معبر رفح، وفتح خدمات التجوال، على وجه السرعة، دعمًا لأهلنا المحاصرين في غزة، ليتمكنوا من إستعادة شبكات الاتصال.