نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت محافظة الجيزة من خلال الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” عددًا من شكاوى المواطنين وتم التعامل الفوري معها وشملت شكوي من أحد المواطنين المقيم بشارع القومية العربية نطاق حي الوراق يتضرر فيها من تعدي المقاهي والمحال العامة والباعة الجائلين علي نهر الطريق مما يعوق حركة سير المارة والسيارات.

علي الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الوراق بتنفيذ حملة مكبرة علي الشارع محل الشكوي لكونه أحد الشوارع الرئيسية بالحي،وأسفرت الحملة عن رفع جميع الاشغالات الموجودة علي أرصفة المشاه والمتعدية علي الطريق العام وإيداعها بمخازن الحي.

كما تم التنبيه علي أصحاب المقاهي والمحال العامة الموجودة بالشارع بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي علي أرصفة المشاه وفي حال عدم الإلتزام سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

كما وجه محافظ الجيزة حي الدقي بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعة الاستجابة لشكوي المواطن التي تلقتها الصفحة الرسمية والتي يتضرر فيها من وجود تجمعات لمخلفات قمامة وأشجار بشارع الأنصار.

وعلى الفور قام حي الدقي بالدفع بعدد من عمال النظافة وتم رفع مخلفات القمامة محل الشكوي وسيتم المتابعة الدورية لعدم تكرارها مجددآ حفاظآ علي المظهر العام.

كما استجابت محافظة الجيزة للشكوي الواردة من مواطن بحي الطالبية من تعدي علي الطريق العام من مقهي ( السعد ) وعددًا من المحال الكائنة في منطقة المريوطية بين شارعي الهرم والملك فيصل وإعاقة الحركة المرورية.

وقد شنت المحافظة حملة من خلال حي الطالبية وتم رفع كافة الإشغالات والتعديات لكافه المحال والمقاهي من الطريق العام ومصادرتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقهى المخالف.

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