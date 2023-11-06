نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدشين المرحلة الثانية لأكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من المخدرات بالمنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة المنيا. هذا البرنامج سيُنفذ في 8000 مدرسة على مستوى محافظات مصر خلال العام الدراسي 2023/2024، بعد تجربته في 4460 مدرسة كمرحلة أولى خلال العام الدراسي الماضي.

ويعتبر هذا النوع من البرامج أساسيًا في التوعية بأخطار المخدرات على الطلاب. يشمل استخدام وسائل متنوعة مثل الرسائل التوعوية، والمواد المرئية مثل الفيديوهات، والأنشطة الإبداعية والمحاكاة لتوضيح الخطورة وزيادة الوعي. كما يشمل دمج آراء المتطوعين وخبراتهم في مجال مكافحة الإدمان لزيادة التأثير والفهم لدى الطلاب حول الأضرار الصحية والاجتماعية والنفسية لتعاطي المخدرات.

وقالت القباج من المفيد جدًا أن يتبنى البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات استراتيجيات إبداعية، مثل استخدام الوسائط المرئية والتنويهات لتوعية الطلاب وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول المخدرات. كما أن تنظيم ورش العمل ودور المتطوعين يمكن أن يحول الفعاليات إلى تجارب تفاعلية تعزز الوعي والتأثير الإيجابي.

وتقدر وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم في مواجهة قضايا الحماية من مخاطر التعاطي والإدمان يعكس أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة. واستخدام الأدوات الإبداعية في البرنامج الوقائي يسهم في رفع الوعي بخطورة التعاطي بين الطلاب.

ومن جانبه قال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة المخدرات، أن برنامج الوقاية من المخدرات المُعتمد في المدارس يتم تنفيذه بطرق شاملة، حيث يُستخدم المكون المرئي والفيديوهات التوعوية لتسليط الضوء على مخاطر الإدمان، خاصة المخدرات التخليقية، وعلى الارتباط بين تعاطيها والجرائم والحوادث. إضافة إطلاق الأنشطة الرياضية تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" يسلط الضوء على القوة الشخصية للطلاب في مواجهة التحديات.

كما يستخدم مفهوم استراتيجية العصف الذهني يعزز التفكير الإبداعي ويساعد في إيجاد حلول جديدة ومبتكرة لمشكلة تعاطي المخدرات، هذا يساعد في تحفيز الطلاب على فهم الأضرار الناتجة عن التعاطي وزيادة رفضهم للإدمان.

بالإضافة إلي إنه تم إعداد 6 معسكرات لتدريب 1200 متطوع جديد ليشاركوا في تطبيق برنامج الوقاية في المدارس. بالإضافة إلى ذلك، تم تأهيل 1200 متطوع في العام السابق، ليصبح إجمالي عدد المتطوعين المؤهلين لتنفيذ البرنامج 2400. يصل العدد الإجمالي لمتطوعي صندوق مكافحة الإدمان إلى 33800 متطوع على مستوى محافظات الجمهورية حتى الآن.

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