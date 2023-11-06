نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف زيارد بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد خراجة أمين صندوف نقابة الصحفيين، عن موعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء أعضاء النقابة، عن شهر نوفمبر، وذلك غدًا الثلاثاء 7 نوفمبر 2023.

وقال في تصريحات صحفية، إن بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء، سيتم صرفه هذا الشهر دون الزيادة المُقررة، والتي كان قد أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقيمة 300 جنيهٍ، على أن تصل تلك الزيادة المُخصصة خلال 10 أيام للنقابة، ويتم صرفها للزملاء مع مقررات بدل الشهر المُقبل، وبأثر رجعي من شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف أن قيمة الزيادة التي سيتم صرفها الشهر المقبل بأثر رجعي، ستكون نحو 9900 جنيهٍ، يتم صرفها مع قيمة البدل الأساسية.