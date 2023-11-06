نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميناء دمياط: تداول 20 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط تداول 20 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث استقبل 11 سفينة بينما غادر عدد 9 سفن.

وبحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي للميناء، اليوم الاثنين، وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28526 طن تشمل: 4331 طن يوريا و1500 طن كسب صويا و2265 طن جبس معبأ و13952 طن كلينكر و4179 طن أسمنت معبأ و1233 طن رمل و350 طن ملح معبأ و716 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32501 طن تشمل: 6809 طن خردة و1126 طن خشب زان و6291 طن فول و997 طن حديد و4697 طن أبلاكاش و12581 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 930 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 274 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4871 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 72085 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 423497 طنًا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2567 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4787 شاحنة.