وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الوزير أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، في افتتاح الجناح المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2023، وهو الحدث الذي يأتي بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة الـ44 من المعرض، الذي يُعد ثاني أكبر بورصة سياحية دولية بعد معرض ITB في ألمانيا، وشهد الجناح المصري إقبالًا كبيرًا من الزوار خلال اليوم الأول للمعرض.

حضر الافتتاح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والأستاذ محمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بفرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها.

أشار وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، إلى أهمية مشاركة مصر في المعرض، الذي يعد مناسبة مثالية للتواصل مع شركاء الصناعة السياحية حول العالم. كما أكد على أهمية السوق السياحي البريطاني كواحد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

بعد الافتتاح، قام الوزير بجولة داخل الجناح المصري والتقى بالعارضين المصريين، حيث استمع إلى مقترحاتهم لزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وتعزيز الاهتمام بالوجهات السياحية المصرية المتنوعة. يتوقع أن يعقد الوزير عددًا من اللقاءات الرسمية والمهنية مع ممثلي السياحة الحكومية ومنظمي الرحلات وشركات الطيران على هامش المعرض.