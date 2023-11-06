رواد معرض النقل TransMEA 2023 يتفقدون القطار الإقليمي السريع (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد عدد من رواد معرض النقل الذكي TransMEA 2023 أول قطار إقليمي سريع ضمن قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع والذي سيقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

ويتواجد القطار ضمن اصطفاف الوحدات المتحركة ووسائل النقل الجماعي الحديثة بالساحة الخارجية للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023.

جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى مسئولي وزارة النقل.

وتقام فعاليات الدورة الخامسة خلال الفترة من 5 حتى 8 نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر".

ويحظى المعرض بمشاركة عالمية واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، حيث يشارك فيه هذا العام 350 شركة من نحو 50 دولة.

يحضر المؤتمر أيضا عدد كبير من وزراء النقل العرب والافارقة، وسفراء عدد من الدول المختلفة، ورؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل، حيث يصل عددهم إلى 33 رئيس شركة عالمية.

رواد معرض النقل TransMEA 2023 يتفقدون القطار الإقليمي السريع

رواد معرض النقل TransMEA 2023 يتفقدون القطار الإقليمي السريع

رواد معرض النقل TransMEA 2023 يتفقدون القطار الإقليمي السريع

رواد معرض النقل TransMEA 2023 يتفقدون القطار الإقليمي السريع

رواد معرض النقل TransMEA 2023 يتفقدون القطار الإقليمي السريع