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"الوطنية" للصحافة تكشف موعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات القومية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، عن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين أعضاء النقابة، العاملين في الصحف والمؤسسات القومية، عن شهر نوفمبر، وذلك غدًا الثلاثاء 7 نوفمبر 2023.

وقالت الهيئة في بيان لها: “سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية، يوم الثلاثاء الموافق 7\11\2023، عن شهر نوفمبر 2023، وإذ نؤكد على ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمُستحقيه فور وصوله”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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