نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الوطنية" للصحافة تكشف موعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات القومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، عن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين أعضاء النقابة، العاملين في الصحف والمؤسسات القومية، عن شهر نوفمبر، وذلك غدًا الثلاثاء 7 نوفمبر 2023.

وقالت الهيئة في بيان لها: “سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية، يوم الثلاثاء الموافق 7\11\2023، عن شهر نوفمبر 2023، وإذ نؤكد على ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمُستحقيه فور وصوله”.