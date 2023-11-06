وزير النقل: تطوير الخط الأول للمترو يقلل زمن التقاطر إلى 2.5 دقيقة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن تطوير الخط الأول من مترو الأنفاق سيقلل زمن التقاطر إلى 2.5 دقيقة، مما سيزيد من كفاءة النقل ويخفض تكاليف الصيانة والتشغيل، بما في ذلك تحسين أداء وحدات القطارات التي تعمل على هذا الخط.

وزير النقل أوضح، خلال مشاركته في معرض النقل الذكي، أن الشركة الإسبانية قدمت التمويل اللازم لأعمال إعادة تأهيل وتطوير وتحديث القطارات من خلال قرض ميسر من الحكومة الإسبانية، وبالإضافة إلى ذلك، ستوفر تسهيلات لتمويل تمديد العقد ليشمل أيضًا أعمال الصيانة.

وأشار الوزير إلى الجهود المستدامة لضمان جاهزية وكفاءة الأسطول وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

وأوضح أنه تم نقل أول قطار من هذه القطارات إلى مصنع الشركة في إسبانيا لدراسة حالته وإعادة تأهيله، ومن المخطط أن يتم إعادة تأهيل باقي القطارات في ورشة كوتسيكا بطرة بعد الانتهاء من تجربة وتعديل القطار الأول.

وشدد على أن هذا يعكس التزام وزارة النقل بتحسين خدمات النقل للمواطنين المصريين وتحقيق توفير الوقت والجهد.

وتابع: عقب استكمال المخطط الاستراتيجي للنقل في مصر، بما في ذلك ربط شبكة خطوط مترو الأنفاق بشبكاتها الأربع والشبكات الأخرى مثل المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع، ستمكن هذه الجهود من تغطية التوسعات العمرانية في المدن الجديدة وتحسين النقل العام في مصر.