نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل: تنفيذ المرحلة الرابعة للقطار الخفيف بطول 16 كم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، استكمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف وخاصة المرحلة الرابعة بنفس أسعار المرحلة الثالثة.

جاء ذلك خلال توقيع الإتفاقية الإطارية الخاصة بتصميم وتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان (القطار الكهربائي الخفيف ‏LRT‏).

وتمتد هذه المرحلة بطول 16 كم وعدد 3 محطات لخدمة الكتلة السكانية الكبيرة بمدينة العاشر من رمضان.

‏ويستهدف ذلك دعم جهود التوسع في تنفيذ شبكة النقل السكككي بالجر الكهربائي الأخضر صديق البيئة لخدمة التوسع العمراني الذي تشهده الدولة.

ويعتبر القطار الكهربائي الخفيف‎" LRT ‎السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان" أحد أهم شرايين التنمية لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة في الشروق والعبور والمستقبل وهليوبوليس الجديدة والعاشر من رمضان والعبور الجديدة وربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة.