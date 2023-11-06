وزيرة التضامن الاجتماعي : ٨ طن مساعدات لغزة من الهلال الأحمر المصري

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 نوفمبر 2023 05:35 مساءً - أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري ان إدارة الإغاثة والكوارث والنكبات بالوزارة انفقت نحو٢٧٠ مليون جنية بالتعاون بين الوزارة والهلال الاحمر وذلك من خلال المساعدات والدعم الإنساني والطبي.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي ان الهلال الأحمر المصري نجح على مدار الأسابيع الماضية في إيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تم تخصيص مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات من الدول وإيصالها الى قطاع غزة، مشيرة إلى انه تم الشراكة مع عدة دول بين الهلال الأحمر المصري والكويتي والبحريني والقطري والتركي، حيث تم تقديم نحو ٨ طن من المساعدات من الهلال الأحمر المصري في ٤٢٧ شاحنة تحتوي على المواد الغذائية ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية، لدعم اشقائنا في غزة.

وأوضحت القباج ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصت على سرعة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من خلال جميع مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي، الذي يقوم بتقديم المساعدات الطبيةو الغذائية من خلال المتطوعين بالهلال الأحمر المصري على مدار الساعة.