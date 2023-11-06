نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يلتقي رئيس جامعة "أدنبرة" الإسكتلندية لتعزيز التعاون الأكاديمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، بالتعاون البناء بين مصر والمملكة المتحدة في المجالين الأكاديمي والبحثي.

جاء ذلك خلال استقباله لد. أندريا نولان، رئيس جامعة أدنبرة نابيير الإسكتلندية، ووفدها المرافق.

تمحور الاجتماع حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البحث والتكنولوجيا والتعليم العالي. وأكد د. أيمن عاشور على أهمية تدويل التعليم العالي كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر. وأعرب عن تطلع مصر لتعزيز هذا التعاون بما يعود بالفائدة على مختلف جوانب التعاون الثنائي.

وفي هذا السياق، أشار د. أيمن عاشور إلى رؤية وزارته لإنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة مصرية، بهدف تطوير التعليم العالي وتحقيق التميز في مجال التعليم والبحث العلمي. وأوضح أيضًا أهمية الشراكات بين الصناعة والمجتمع الأكاديمي في الجامعات التكنولوجية في مصر.

من جهتها، أعربت د. أندريا نولان عن إعجابها بالتقدم الذي حققته مصر في مجال التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة. وأكدت على دور جامعتها في تقديم الخدمات التعليمية وتوفير فرص التعلم والتكنولوجيا للطلاب.

يعتبر هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين مصر والمملكة المتحدة، ويسهم في تعزيز مستوى التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

في ذات السياق تم تسليط الضوء على استراتيجية وزارة التعليم العالي في مصر التي تهدف إلى تدويل التعليم العالي وجعل مصر مركزًا إقليميًا للتميز في مجال التعليم والبحث العلمي.

وان الجامعات التكنولوجية في مصر تلعب دورًا مهمًا في تطوير التعليم العالي وتوفير برامج دراسية تكنولوجية بينية متميزة. وزير التعليم العالي أشار إلى أهمية تطوير هذه الجامعات وتوسيع نطاقها.

وفي ذات السياق إضافة، رئيس جامعة أدنبرة نابيير أشادت بالتقدم الذي حققته مصر في مجال التعليم العالي وأعربت عن دعم جامعتها للجهود المبذولة في هذا السياق.

إن هذا الاجتماع يمثل جزءًا من جهود مصر لتعزيز جودة التعليم العالي وتوسيع التعاون الدولي في هذا المجال. تعزز هذه الجهود فرص الطلاب والباحثين وتسهم في تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي.