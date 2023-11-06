وصول 7 مصابين إلى مستشفى الشيخ زويد قادمين من غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 نوفمبر 2023 07:29 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، عن وصول 7 مصابين قادمين من غزة إلى مستشفى الشيخ زويد.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأكد أهمية الحفاظ على الاستقرار في المنطقة ومنع تصاعد الصراع. وأشار إلى أنه يجب ضمان عدم توسع رقعة العنف وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

ضحايا غزة المدنيين

وأعرب بلينكن عن قلقه العميق إزاء العدد الكبير من الضحايا المدنيين، خاصة النساء والأطفال، مؤكدًا على أهمية تحقيق تقدم في المفاوضات المتعلقة بالمحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع وزيري خارجية الأردن ومصر، أنه يجب وجود آلية لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم، مؤكدا على أن المساعدات التي تم تقديمها حتى الآن غير كافية، وأن هناك اتفاقًا على إنشاء طرق جديدة لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة.