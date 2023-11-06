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إزالة بناء مخالف وجمالون خلال حملة مكبرة في الوراق بالجيزة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة بناء مخالف وجمالون خلال حملة مكبرة في الوراق بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام حي الوراق التابع لمحافظة الجيزة، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والاشغالات في الطريق العام، والبناء المخالف بجزيرة محمد ومنطقة طناش، وبحضور قوات الشرطة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات إزالة لسقف جمالون صاج وجمالون آخر جاري تجهيزه، وغرف بالطوب الابيض بمنطقة طناش وجزيرة محمد.

ويأتي ذلك في إطار توجيه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

كما شدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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