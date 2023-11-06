أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم في مصر

يسود طقس غدا الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 وفق هيئة الأرصاد الجوية طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأحوال الجوية غدا الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

حالة الطقس غدا الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

تنتشر شبورة مائية كثيفة من الساعة 4 حتى 8 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

توجد فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا، على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين، تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

حالة البحر الأحمر والمتوسط

حالة البحر الأحمر تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر المتوسط تكون خفيفة، وارتفاع الأمواج من 0.5 إلى 1.25 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء