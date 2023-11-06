الاتحاد السعودي يعلن تميمة كأس العالم للأندية 2023.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 نوفمبر 2023 08:28 مساءً - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تميمة بطولة كأس العالم للأندية 2023 في جدة والتى أطلق عليها اسم "هدّاف".



كأس العالم للأندية 2023



وهي رمز تعبيري يُستخدم لتمثيل حدث معين وتُعد وسيلة للتعبير عن الهوية البصرية والتواصل مع الجمهور المستهدف بشكل جذاب وفعال حيث تعبر التميمة عن قط رمال الصحراء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات لاستضافة المملكة العربية السعودية لمونديال الأندية الذي يشارك فيه نادي الاتحاد، حيث أظهرت قرعة المباريات أنه سيخوض منافساته ضد أوكلاند في مباراة الافتتاح.



تميمة كأس العالم للأندية تميمة كأس العالم للأندية

جدول مباريات كأس العالم للأندية

واكتملت قائمة المتأهلين للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها فى المملكة العربية السعودية بمشاركة 7 أندية من مختلف قارات العالم، بعدما حجز فريق فلومينينسي البرازيلي مقعده فى البطولة.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2023 النادي الأهلي فى طريق فلومينينسي بطل أمريكا الجنوبية، وذلك حال تخطي المارد الأحمر، للفائز من اتحاد جدة وأوكلاند فى الدور الثاني، ليتجنب الأهلى مواجهة مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضى.

وأعلن فيفا أن مباراة الافتتاح ستجمع اتحاد جدة السعودى مع أوكلاند سيتى النيوزلندى يوم 12 ديسمبر، فيما أسفرت قرعة الدور الثانى فى بطولة كأس العالم للأندية 2023، عن مواجهة الأهلي للفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتى النيوزيلندي.

فيما ينتظر فريق مانشستر سيتى ألفائز من أورأوا ريد دياموندز وليون المكسيكى فى الدور نصف النهائى من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وجاء جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023، كالتالى..

الجولة الأولى - 12 ديسمبر

(المباراة 1)

اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي

الجولة الثانية - 15 ديسمبر

(المباراة 2 و3)

المباراة 2: الأهلى المصرى ضد الفائز بالمباراة 1

المباراة 3: كلوب ليون المكسيكى ضد أورأوا ريدز الياباني

الدور نصف النهائي

المباراة 4: فلومينينسي ضد الفائز فى المباراة 2- 18 ديسمبر

المباراة 5: الفائز فى المباراة 3 ضد مانشستر سيتى – 19 ديسمبر

النهائى وتحديد المركز الثالث - 22 ديسمبر

مباراة تحديد المركز الثالث: الخاسر من المباراة 4 ضد الخاسر من المباراة 5

المباراة النهائية: الفائز من المباراة 4 ضد الفائز من المباراة 5