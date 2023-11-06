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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجات الحرارة غدا الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة في مصر
أخبار مصر
الإثنين 06/نوفمبر/2023 - 08:26 م 11/6/2023 8:26:58 PM
درجات الحرارة غدا الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، يسود طقس حار أثناء ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية،وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد.
تنتشر شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.
درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا الثلاثاء 7 نوفمبر 2023
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة
|30
|19
|العاصمة الإدارية
|30
|20
|6 أكتوبر
|31
|19
|بنها
|30
|20
|دمنهور
|29
|19
|وادي النطرون
|31
|19
|كفر الشيخ
|29
|20
|المنصورة
|30
|20
|الزقازيق
|30
|19
|شبين الكوم
|30
|20
|طنطا
|30
|19
|دمياط
|27
|21
|بورسعيد
|28
|20
|الإسماعيلية
|31
|19
|السويس
|31
|20
|العريش
|27
|19
|رفح
|26
|18
|رأس سدر
|32
|22
|نخل
|29
|17
|كاترين
|26
|14
|الطور
|29
|23
|طابا
|30
|22
|شرم الشيخ
|35
|24
|الإسكندرية
|28
|19
|العلمين
|28
|19
|مطروح
|27
|19
|السلوم
|27
|18
|سيوة
|29
|17
|رأس غارب
|32
|23
|الغردقة
|34
|24
|سفاجا
|32
|22
|مرسى علم
|31
|23
|شلاتين
|32
|24
|حلايب
|29
|25
|أبو رماد
|31
|24
|رأس حدربة
|29
|24
|الفيوم
|32
|19
|بني سويف
|32
|19
|المنيا
|32
|17
|أسيوط
|33
|18
|سوهاج
|34
|19
|قنا
|35
|22
|الأقصر
|37
|21
|أسوان
|37
|23
|الوادي الجديد
|36
|19
|أبو سمبل
|35
|22