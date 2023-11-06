أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة في مصر

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، يسود طقس حار أثناء ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية،وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد.

تنتشر شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا الثلاثاء 7 نوفمبر 2023