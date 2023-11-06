نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجاز مميز لطلاب جامعة حلوان في مسابقة أراب ستاربكس الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح طلاب كلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان في تحقيق مراكز متقدمة في مسابقة أراب ستاربكس الدولية، والتي أُقيمت مؤخرًا في لبنان.

تمت مشاركة هؤلاء الطلاب تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الذي أكد على التزام الجامعة بدعم المواهب والإبداع لدى طلابها.

وقد أبرزت النجاحات البارزة في هذه المسابقة الطالبة مروة علي من الفرقة الرابعة في قسم الإعلان، حيث حصلت على المركز الأول في مجال التصميم الجرافيكي.

بالإضافة إلى الطالبة أسماء عصام حمدي من نفس الفرقة والقسم، حازت على المركز الثاني في نفس المجال تحت إشراف الدكتورة داليا محسن.

ومن ناحية أخرى، نجحت الطالبة رنا هشام من الفرقة الرابعة في قسم الإعلان في الحصول على المركز الثاني في مجال حفظ الطعام، تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب، التي أعربت عن فخرها بتلك الإنجازات التي تعكس مدى إبداع وتفوق طلاب الكلية.

يجدر بالذكر أن هذه المسابقة شهدت مشاركة 10 دول عربية متنوعة، بما في ذلك مصر واليمن ولبنان والأردن وتونس والمغرب وسلطنة عمان والإمارات والعراق وفلسطين.