نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجاح طلاب هندسة المياه بجامعة عين شمس في مسابقة مشاريع التخرج للعام السادس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إنجاز ملفت للنظر، حصل طلاب برنامج هندسة المياه والمنشآت الهيدروليكية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس على المركز الأول للعام السادس على التوالي في مسابقة أفضل مشروع تخرج.

تم تكريمهم خلال مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه السادس الذي أُقيم برعاية أ.د. عمر الحسيني عميد الكلية.

المشروع الفائز يتعلق بالتنمية المستدامة لمنطقة سفاجا ضمن المشروع القومي لتنمية المثلث الذهبي ويشمل تصميم مصادر المياه وشبكات المرافق وأعمال الحماية ضد السيول بالمنطقة، بالإضافة إلى تصميم ميناء سفاجا الجديد.

تم تكريم الطلاب من قبل الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وكذلك من رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر الذي شارك في تنظيم المؤتمر لهذا العام.

يُذكر أن هذا الإنجاز يأتي للعام السادس على التوالي، حيث يظل الفريق في القمة منذ بداية إقامة أسبوع القاهرة للمياه.