وزير التعليم للنواب: إجراءات مسابقة 30 ألف معلم تمت وفقًا لآليات محددة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 نوفمبر 2023 10:29 مساءً - عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور سامي هاشم ــ رئيس اللجنة، وبحضورالمستشارعلاء الدين فؤاد ــ وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور رضا حجازي ــ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن المستبعدين من مسابقة الـ (30) ألف معلم.

أكد المستشار علاء فؤاد ــ وزير شئون المجالس النيابية إن الحكومة تهدف من هذا الاجتماع الاستماع إلى وجهة نظر ومناقشات النواب والرد عليها.

وأشار المستشار علاء فؤاد إلى أننا نهدف لتحقيق المصلحة العامة، ونعلم ما يدور بدوائر السادة النواب ومطالبتهم بتوضيح أسباب الاستبعاد، ونبتغي معًا الوصول إلى المصلحة العامة، والرد على استفسارات النواب في هذا الشأن وإجلاء الحقائق للرأي العام.

أكد الدكتور رضا حجازي ــ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فى ردة على طلبات الاحاطة أننا حاليا بصدد التنسيق مع الجهة المعنية لمنح المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات محاولة أخرى لاجتياز التدريب للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز، وإنة مازالت أمامهم الفرصة قائمة للتعيين،مع إستكمال الأوراق المطلوبة منهمبالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد، مشيرًا الى إن جميع المعلمين هم أبنائة، ولن يضيع حق الـ 14 ألف معلم.

وقال الوزير إن من تقدموا لهذة المسابقة 140 ألف، ومن قام بعمل الاختبارات 105 ألف، ومن إجتاز تلك الاختبارات مايزيد عن 28 ألف معلم،وإن المستبعدين بسبب زيادة الوزن والقصر والحمل وحديثى الولادة لا يتعدوا 3150 معلم مازالت لديهم الفرصة للتعيين.

وأشار وزير التربية والتعليم، الى إن جميع من نجحوا في تلك المسابقة سوف يتم إخطارهم قريبًا للتعيين طبقًا للموقع الجغرافى المقيم فية المعلم، مشيرًا الى إن لموازنة المالية لتعيين الـ 15 ألف معلم موجودة بالكامل.

وأكد الوزير أن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم تمت وفقًا لآليات محددة لانتقاء المعلمين الجدد واجتياز التدريبات التربوية واللياقة البدنية والذهنية من قبل اختبارات وضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدًا أن المسابقة تمت وفقا للقانون والوزارة معنية فقط بالجانب الفني للمعلم.

الجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي الجبالي ـــ رئيس مجلس النواب قد وجه لجنة التعليم والبحث العلمي بضرورة عقد اجتماع لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض السادة النواب حول موضوع المستبعدين من مسابقة (30 ألف معلم).