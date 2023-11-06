الخارجية: تصريحات الوزير الإسرائيلي عن ضرب غزة بالنووي غير مسؤولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 نوفمبر 2023 10:29 مساءً - قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الرسائل الأمريكية لإسرائيل مشوشة ولا تحمي المدنيين في قطاع غزة، ولا بد أن تتحرك الدول وتبعث برسائل للضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولي والإنساني.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدول المانحة لا بد أن تضطلع بمسؤولياتها جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتا إلى أن وزيري خارجية مصر وإيران ينسقان من أجل السيطرة على أزمة غزة.

وأوضح أن القمة السلامية والقمة العربية الطارئة ستنعقدان خلال أيام والملف الرئيس والأساسي على قطاع غزة، كما أن إسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأشار إلى أن مصر تحملت مسؤوليتها منذ اليوم الأول لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإجلاء الرعايا الأجانب من القطاع، لافتا إلى أن منطقة الشرق الأوسط لا تتحمل مزيدا من عدم الاستقرار.

وأكد أن تصريحات الوزير الإسرائيلي بضرب غزة بالنووي غير مسؤولة، ومصر نددت بتصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن ضرب غزة بالنووي، كما أنه لا تعليق على تصريحات إسرائيليين بشان دخول السلاح لغزة من خلال سيناء، فمصر مواقفها واضحة.

وقال إنه لا بد من تحرك الضمير العالمي ضد تصرفات العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتحرك الضمير العالمي هو ما سيدفع إسرائيل للتوقف عن عدوانها على القطاع، والمواقف العالمية بدأت تتحرك ضد إسرائيل.

وأكد على ضرورة قف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة، لافتا إلى أن الموقف الدولي رافض لتهجير الفلسطيني.