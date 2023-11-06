"شوشة" يتفقد تجهيز نادي اتحاد سيناء للمصابين ويؤكد: مصر البلد الثاني للأشقاء الفلسطينيين.. (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 نوفمبر 2023 11:31 مساءً -

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء،علي ان مصر من اكبر الداعمين للقضية الفلسطينيه وانها البلد الثاني للأشقاء الفلسطينيين.

وقال المحافظ للفلسطينيين العالقين في شمال سيناء خلال زيارة للوحدات السكنيه التي وفرتها المحافظه لهم في حي السبيل بالعريش:"انتم في بلدكم الثاني مصر وكل طلباتكم مجابه وان توجيهات فخامه السيد الرئيس بتقديم كافه الخدمات لكم مهما كانت التكاليف".

وأشار المحافظ الى انشاء قاعه خدمات وتزويدها بشاشات عرض لمتابعه الاحداث الجاريه ،بجانب ادخال خدمات الانترنت إلي الوحدات السكنيه واستكمال باقي التجهيزات الضروريه.

ووجه المحافظ الشكر للشعب المصري عامه واهالي شمال سيناء خاصه على الاستنفار والعطاء في هذه الازمه، بجانب الشكر للجمعيات الاهليه علي الجهود المبذولة لخدمة الأشقاء الفلسطينيين.

بدورهم وجهه الفلسطينيون بمدينه العريش الشكر للقياده المصريه وفخامه السيد الرئيس وجميع الجهات على حسن استقبالهم وتوفير كافه الخدمات لهم.

وكان المحافظ قد زار نادي اتحاد سيناء والذي تم تزويده ب 50 سرير بمشتملاتهم لاستقبال المصابين الفلسطينيين بعد تمام الشفاء وتقديم الرعايه الطبيه والصحيه لهم اذا استلزم الامر في وجود طاقم تمريض على اعلى مستوى.

وخلال زيارته إلي الوحدات السكنيه التي تم تخصيصها للأشقاء الفلسطينيين بالعريش قام المحافظ بتفقد الوحدات السكنيه ولقاء الاشقاء الفلسطينيين للتعرف على الاحتياجات والمطالب بجانب تفقد المطبخ الذي يتم فيه اعداد الوجبات الغذائية لهم.