حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تعلن خطة تحركاتها الميدانية الأربعاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 نوفمبر 2023 11:31 مساءً - أكد الدكتور زاهر الشقنقيرى، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أن الحملة تواصل اجتماعاتها المغلقة لإعلان خطة التحرك الميدانية يوم الأربعاء المقبل، بالتزامن مع بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية الخميس المقبل.

وأضاف "الشقنقيري" في تصريحاته، أن الحملة تواصل إعلان تشكيل محافظاتها بمختلف محافظات الجمهورية يوميا، لافتا أن الحملة تدرس عقد سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة في 4 قطاعات على مستوى الجمهورية "غرب وشرق الدلتا وشمال الصعيد حتى أسوان والقاهرة".

وتواصل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، تفاصيل تشكيل حملتها الانتخابية ، وأعلنت اليوم تفاصيل كوادرها بمحافظات القليوبية والمنوفية، واسيوط وسوهاج، وأعلنت أمس عن حملاتها في محافظات القاهرة والجيزة والبحر الأحمر وقنا.

وكان المهندس حازم عمر أعلن في مؤتمر صحفي منذ عدة أيام عن ملامح برنامجه الانتخابي، والذي يتكون من عدة أهداف منها دعم الأحزاب والتداول السلمي للسلطة.