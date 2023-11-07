نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الريال السعودي اليوم ختام التعاملات المسائية.. العملة السعودية تنهار في السوق السوداء في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - سعر الريال السعودي اليوم
أخبار مصر
الإثنين 06/نوفمبر/2023 - 11:18 م 11/6/2023 11:18:16 PM
سعر الريال السعودي استقر اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023، ويتفاوت سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في العديد من البنوك المصرية، وفقًا للأسعار المحدثة حديثًا، ويمكن للأفراد معرفة أحدث الأسعار من خلال الاستعلام في البنوك أو المواقع الإلكترونية المختصة.
سعر الريال اليوم الاثنين في البنوك
وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 في مصر، كما نستعرض سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك العاملة في مصر حسب آخر تحديثات للمواقع الرسمية لها.
سعر الريال السعودي في السوق السوداء
يعيش أصحاب السوق السوداء حالة من انهيار وتراجع سعر العملات في السوق السوداء وسقوط سعر صرف الشراء والبيع، حيث إنخفضت أسعار العملات في السوق الموازي، فقد وصل سعر الريال اليوم الاثنين إلى 9 جنية، وكان قبل ذلك قد وصل لـ11 جنيهًا.
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