عاجل - مصر ترد على التصريحات الإسرائيلية بشأن دخول السلاح لقطاع غزة من سيناء

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أحمد جودة - القاهرة - مصر ترد على التصريحات الإسرائيلية بشأن دخول السلاح لقطاع غزة من سيناء

مصر ترد على التصريحات الإسرائيلية بشأن دخول السلاح لقطاع غزة من سيناء.. قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه لا تعليق على التصريحات الإسرائيلية من بعض الأشخاص بشأن دخول السلاح لقطاع غزة من سيناء.

وأكد السفير أحمد أبوزيد، إن هناك اتصالات مستمرة بين سامح شكري وزير الخارجية، وجوزيب بوريل منسق السياسية الخارجية الأوروبية لمتابعة الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية، أن وزير الخارجية ينسق مع جوزيب بوريل بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، لافتا إلى أن بوريل مهتم بما يحدث بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لافتًا إلى أن وزير الخارجية، نقل لبوريل صورة عن الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، مشددا على أهمية تحرك المجتمع الدولي ووقف الجرائم على قطاع غزة ورفع مستوى المساعدات الإنسانية.

وشدد أبو زيد، على أن الرسائل الأمريكية لإسرائيل مشوشة مضيفا أن أنه لا بد من تحرك كل الدول للضغط على إسرائيل، لافتا إلى أن وزيرا خارجية مصر وإيران ينسقان سويا من أجل السيطرة على أزمة قطاع غزة.

وأوضح أن مصر تتحرك منذ اليوم الأول للعدوان على غزة ودعم القضية الفلسطينية، وهناك مسؤولية سياسية على إسرائيل التي تنتهك القوانين الدولية والإنسانية، مبينا أن إسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددا على أن مصر تحملت المسئولية في إخراج الرعايا الأجانب من قطاع غزة.

وشدد على أن منطقة الشرق الأوسط لا تتحمل مزيدا من عم الاستقرار، تعقيبا على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي وضرب غزة بقنبلة نووية، قائلا: "غير مسؤولة وتزيد من مشاعر الغضب والاحتقان وتصريحاته تكشف عن قدر كبير من الكراهية والعنصرية وهذا هو ما أدي إلى ما نحن فيه الآن وهي مواقف كمتطرفة وغير مسئولة تؤجج المشاعر وتقود إلى العنف، ومصر نددت بتلك التصريحات".

وأكد أنه لا تعليق على التصريحات الإسرائيلية من بعض الأشخاص بشأن دخول السلاح لقطاع غزة من سيناء، لافتا إلى أن الهدف هو عودة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة ووقف الحرب وقتل وترويع المدنيين، وأنه لا بد من تحرك الضمير العالمي ضد تصرفات العدوان الإسرائيلي على غزة، وهو ما يدفع إسرائيل للتوقف عن عدوانها، لافتا إلى أن الدول العربية رفضت التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه.